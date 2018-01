video Condividi | M.V. 10:00 Il Consiglio comunale di Alghero approva all´unanimità dei presenti (18) la delibera che affida alla società la gestione dei parcheggi a pagamento non custoditi e le manutenzioni sugli edifici comunali. Per la prima volta si programma con lungimiranza: siglato il contratto triennale. Prospettive certe per i lavoratori e possibilità d´investimenti. Sul Quotidiano di Alghero in esclusiva le immagini integrali della seduta di lunedì In house: parcheggi, manutenzioni

Sì triennale: lavoro e investimenti



ALGHERO - Dopo anni difficili, coincidenti con la drastica diminuzione dei trasferimenti regionali, la società nata ad Alghero con l'intento di rioccupare gli ex lsu (lavoratori socialmente utili) può guardare con rinnovato ottimismo al futuro. La "cura-Bruno", coincidente con la nuova amministrazione di Filiberto Costa pare funzionare davvero. Tanto che il Consiglio comunale licenzia un atto tanto atteso quanto fondamentale: approvata all'unanimità dei presenti (18) la delibera che affida all'In house la gestione dei parcheggi a pagamento non custoditi e la manutenzione degli immobili comunali con un contratto triennale. E' la prima volta che succede, dando la possibilità alla società d'investire sulle professionalità interne e sui macchinari.



