Nove cinture nere per la Taekwondo Olmedo

OLMEDO - Anche i portacolori della Taekwondo Olmedo erano presenti tra i settantasette atleti candidati agli esami regionali di taekwondo per il grado di cintura nera primo, secondo e terzo Poom, primo, secondo e terzo Dan, organizzati dal Comitato Regionale Fita Sardegna ad Oristano lunedì. Un importante e prestigioso traguardo è stato raggiunto dai giovani atleti del maestro Stefano Piras e dell’assistente Loredana Sechi, a completamento della costante crescita degli atleti della Taekwondo Olmedo negli ultimi anni.



E’ opportuno precisare che la Federazione italiana taekwondo, con specifico regolamento, ha stabilito che giovanissimi atleti dotati di particolari doti tecniche, dai dieci-quattordici anni, possano acquisire il grado di cintura nera denominato Poom, un’importante opportunità considerato che nel triennio possono ottenere il grado di terzo Poom ed al compimento del 16esimo anno verrà riconosciuto il grado di terzo Dan, a differenza dell’esame Dan che potrà sostenere l’esame ogni anno quanti sono i gradi (da primo a secondo due anni, da secondo a terzo tre anni, ecc.). Hanno conseguito il grado di cintura nera primo Poom: Giulia Canu, Gabriele Canu, Davide Manos, Giulia Saccu, Federica Zedde e Matteo Zedde. Il grado di cintura nera primo Dan è stato raggiunto da Chiara Calaresu e Noemi Cubeddu ed il secondo Dan per Vincenzo Porcu.



