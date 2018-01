Condividi | Red 10:33 Arriva all’unanimità l´estensione delle agevolazioni sul pagamento delle sanzioni sui tributi comunali anche per il 2017 ad Alghero. «Proseguiamo nella scelta di favorire le famiglie», dichiara l´assessore comunale Gavino Tanchis Alghero, rottamazione-bis: voto unanime



ALGHERO - Proseguirà nell’anno in corso la rottamazione delle cartelle ex-Equitalia ad Alghero. Si estende anche ai debiti 2017 la possibilità di usufruire delle agevolazioni per le somme dovute nei riguardi della Secal per Ici, Imu, Tares e Tari. Il debito, così come accaduto per gli anni dal 2000 al 2016, potrà dunque essere estinto senza corrispondere le ammende anche per i provvedimenti di ingiunzione notificati entro il 16 ottobre 2017. L'Assessorato alle Finanze coglie l’opportunità del decreto legge fiscale n.148, convertito con legge il 4 dicembre 2017.



L’estensione delle agevolazioni, la cosiddetta rottamazione bis, ottiene il via libera dal Consiglio comunale su proposta dell’assessore alle Finanze Gavino Tanchis. Infatti, l’Assemblea ha ratificato l'integrazione al regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali che di fatto riapre i termini per accedere al beneficio. Via le sanzioni anche per le entrate 2017 quindi: i cittadini potranno estinguere il debito versando solo le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi, con le spese relative alla riscossione coattiva, le spese relative alla notifica dell’ingiunzione di pagamento e le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.



Per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada le disposizioni contenute nel regolamento si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di mora. Tanchis conferma «la scelta di aderire alle opportunità legislative in prosecuzione del percorso avviato l’anno scorso rappresenta una occasione che vogliamo continuare a mettere a disposizione degli algheresi. Un segnale di massima attenzione - conclude - che conferma la vicinanza ai cittadini e la volontà di mettere in campo ogni misura possibile all’interno del quadro normativo per contrastare gli effetti della crisi all’interno delle famiglie».



