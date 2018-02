Condividi | M.V. 21:10 Censimento (fermo al 2001), riscossione straordinaria e accertamento dell´evasione assegnata definitivamente ad una società di Sorso. Appalto triennale. Aggio per l´agente della riscossione fino al 16% Alghero: Alla Step la riscossione coattiva



ALGHERO - Servizi di implementazione di banche dati, accertamento dell'evasione, riscossione straordinaria e della gestione del contenzioso delle entrate tributarie ed extra-tributarie del comune di Alghero assegnati definitivamente alla Step Servizi e Tecnologie Enti Pubblici Srl. Si tratta di una società con sede a Sorso formata da soggetti locali iscritta all'albo nazionale dei concessionari della riscossione istituito dal Ministero delle Finanze.



La Step Srl ha superato la prevista verifica di congruità tecnica e gestirà i servizi per conto del comune di Alghero per tre annualità (salvo proroghe tecniche). Col punteggio maggiore e gli aggi al 16% sia per l'accertato che la riscossione coattiva, la società di Sorso ha battuto la concorrenza di altre quattro società interessate e partecipanti al bando pubblico: la Andreana Tributi Srl, Municipia Spa, Maggioli Tributi Spa e Creset Spa.



La scelta di affidare la riscossione straordinaria e l'accertamento dell'evasione ad una società esterna, pur avendo il Comune di Alghero una partecipata che si occupa della gestione dei tributi, in passato aveva diviso. «Questione di equità fiscale e sociale» ha sempre ripetuto l'Amministrazione comunale che in questa fase ha ritenuto di dover sgravare la Secal dall'incombenza di dover aggiornare, oltre al resto, il censimento (fermo al 2001). Commenti ALGHERO - Servizi di implementazione di banche dati, accertamento dell'evasione, riscossione straordinaria e della gestione del contenzioso delle entrate tributarie ed extra-tributarie del comune di Alghero assegnati definitivamente alla. Si tratta di una società con sede a Sorso formata da soggetti locali iscritta all'albo nazionale dei concessionari della riscossione istituito dal Ministero delle Finanze.LaSrl ha superato la prevista verifica di congruità tecnica e gestirà i servizi per conto del comune di Alghero per tre annualità (salvo proroghe tecniche). Col punteggio maggiore e gli aggi al 16% sia per l'accertato che la riscossione coattiva, la società di Sorso ha battuto la concorrenza di altre quattro società interessate e partecipanti al bando pubblico: la Andreana Tributi Srl, Municipia Spa, Maggioli Tributi Spa e Creset Spa.La scelta di affidare la riscossione straordinaria e l'accertamento dell'evasione ad una società esterna, pur avendo il Comune di Alghero una partecipata che si occupa della gestione dei tributi, in passato aveva diviso. «Questione di equità fiscale e sociale» ha sempre ripetuto l'Amministrazione comunale che in questa fase ha ritenuto di dover sgravare la Secal dall'incombenza di dover aggiornare, oltre al resto, il censimento (fermo al 2001).