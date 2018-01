Condividi | M.P. 18:49 Attivata la procedura nel mercato elettronico per l´assegnazione dei lavori: apertura delle buste il 28 febbraio Asfalto in via Sassari: pubblicata la gara



PORTO TORRES - È stata pubblicata su Sardegna Cat, il mercato elettronico della Regione Sardegna, la gara d'appalto per il rifacimento degli asfalti nella via Sassari e nel tratto del Corso Vittorio Emanuele che termina in prossimità dell'incrocio con via Ponte Romano. L'apertura delle offerte è prevista per il 28 febbraio. L'intero finanziamento, comprensivo della spesa per lavori e progettazione, è pari a 500mila euro: 310mila sono stati assegnati dalla Regione e 190mila provengono dal bilancio comunale.



Il progetto, oltre alla bitumazione dell'arteria, prevede la realizzazione di opere di rinforzo nei punti maggiormente dissestati. L'infrastruttura stradale è una delle principali porte d'accesso della città e tra le più trafficate, in quanto collega il tratto terminale della ex SS 131 con il centro, il porto commerciale e la circonvallazione per l'area artigianale e il porto industriale. «Stiamo intervenendo su una strada percorsa intensamente ogni giorno da auto, bus pubblici, mezzi pesanti. A fine 2017 – sottolinea l'assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Derudas – abbiamo approvato il progetto esecutivo e abbiamo chiesto agli uffici la massima priorità. Abbiamo, inoltre, sollecitato l'anticipo dei lavori della posa della rete del gas e della fibra ottica in via Sassari, lavori che sono iniziati proprio nei giorni scorsi. In questo modo eviteremo interferenze tra i due cantieri. Dopo l'apertura delle offerte, l'aggiudicazione e l'accantieramento saranno previsti due mesi di lavori».



