Condividi | Red 8:17 Ieri mattina, l´assessore regionale dell´Industria Maria Grazia Piras ha incontrato il presidente del Consorzio Industriale di Villacidro Luca Argiolas, i rappresentanti sindacali ed una delegazione di lavoratori Keller: nuovo incontro a Cagliari



CAGLIARI – Ieri mattina (martedì), a Cagliari, si è svolto un nuovo incontro per esaminare la vicenda della Keller. L’assessore regionale dell’Industria Maria Grazia Piras, presente il presidente del Consorzio Industriale di Villacidro Luca Argiolas, ha illustrato ai rappresentanti sindacali e ad una delegazione di lavoratori le ultime tappe del percorso intrapreso per arrivare ad un rilancio della fabbrica che produceva carrozze ferroviarie.



Dall’incontro, è emerso che esistono alcune manifestazioni di interesse per rilevare lo stabilimento del Medio Campidano. L’obiettivo, condiviso anche dai sindacati, è di arrivare quanto prima alla valutazione di una proposta concreta che, tra l’altro, consentirebbe di affrontare le questioni riguardanti l’integrazione al reddito per i lavoratori, così come già avvenuto lo scorso anno.



Intanto, proprio lunedì Piras e l’assessore regionale dei Trasporti Carlo Careddu hanno avuto un incontro con Trenitalia, che ha comunicato di aver individuato negli ex lavoratori della Keller il bacino privilegiato cui attingere per interventi di manutenzione in Sardegna. Commenti CAGLIARI – Ieri mattina (martedì), a Cagliari, si è svolto un nuovo incontro per esaminare la vicenda della Keller. L’assessore regionale dell’Industria Maria Grazia Piras, presente il presidente del Consorzio Industriale di Villacidro Luca Argiolas, ha illustrato ai rappresentanti sindacali e ad una delegazione di lavoratori le ultime tappe del percorso intrapreso per arrivare ad un rilancio della fabbrica che produceva carrozze ferroviarie.Dall’incontro, è emerso che esistono alcune manifestazioni di interesse per rilevare lo stabilimento del Medio Campidano. L’obiettivo, condiviso anche dai sindacati, è di arrivare quanto prima alla valutazione di una proposta concreta che, tra l’altro, consentirebbe di affrontare le questioni riguardanti l’integrazione al reddito per i lavoratori, così come già avvenuto lo scorso anno.Intanto, proprio lunedì Piras e l’assessore regionale dei Trasporti Carlo Careddu hanno avuto un incontro con Trenitalia, che ha comunicato di aver individuato negli ex lavoratori della Keller il bacino privilegiato cui attingere per interventi di manutenzione in Sardegna.