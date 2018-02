Condividi | Red 7:31 Il Comune ed Ambiente Italia, come ogni anno, consegneranno nelle borgate le buste per la raccolta dei rifiuti porta a porta. Saranno distribuite nei giorni in cui avviene il ritiro degli ingombranti. Si inizia domenica 4 febbraio nella piazzetta di Palmadula Sassari: buste per il porta a porta nell´agro



SASSARI - Il Comune di Sassari ed Ambiente Italia, come ogni anno, consegneranno nelle borgate le buste per la raccolta dei rifiuti porta a porta. Saranno distribuite nei giorni in cui avviene il ritiro degli ingombranti. Si inizia domenica 4 febbraio, nella piazzetta di Palmadula e si prosegue sabato 10 in Via Fausto Coppi, a La Corte; sabato 17, in Piazza Giommaria Ruiu (fronte bar), a Campanedda; sabato 24, nella piazzetta di Tottubella, sempre dalle 8.30 alle 12.30.



Nella foto: la piazzetta di Palmadula Commenti SASSARI - Il Comune di Sassari ed Ambiente Italia, come ogni anno, consegneranno nelle borgate le buste per la raccolta dei rifiuti porta a porta. Saranno distribuite nei giorni in cui avviene il ritiro degli ingombranti. Si inizia domenica 4 febbraio, nella piazzetta di Palmadula e si prosegue sabato 10 in Via Fausto Coppi, a La Corte; sabato 17, in Piazza Giommaria Ruiu (fronte bar), a Campanedda; sabato 24, nella piazzetta di Tottubella, sempre dalle 8.30 alle 12.30.Nella foto: la piazzetta di Palmadula