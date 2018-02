Condividi | S.O. 9:20 Via alla vendita dei biglietti in regime di Continuità territoriale sull´Alghero-Milano Linate e Cagliari-Milano Linate. Alla firma della proroga manca solo Blue Air che gestisce la rotta Roma-Alghero Alitalia, Ct1 oltre l´estate: biglietti



ALGHERO - Via alla vendita dei biglietti in regime di Continuità territoriale sull'Alghero-Milano Linate e Cagliari-Milano Linate. Dopo Meridiana anche Alitalia ha iniziato a sbloccato le prenotazioni dopo l’8 giugno.



Alla firma della proroga manca solo Blue Air che gestisce la rotta Roma-Alghero sulla Ct1. Gli uffici della Regione avevano fissato il termine della proroga della vecchia Ct1 all’8 giugno, in realtà però il decreto Delrio non prevedeva una data di scadenza alla proroga della vecchia continuità.



