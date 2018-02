Condividi | Red 10:46 Ctm lancia una nuova campagna di comunicazione che affronta con toni ironici il tema scottante dell’evasione del titolo di viaggio. Sono stati i passeggeri stessi, in più occasioni, ad esprimere la necessità che tutti, senza esclusioni, vengano richiamati a tenere comportamenti virtuosi A Cagliari, il biglietto si fa A marolla



CAGLIARI - Ctm lancia una nuova campagna di comunicazione che affronta con toni ironici il tema scottante dell’evasione del titolo di viaggio. Sono stati i passeggeri stessi, in più occasioni, ad esprimere la necessità che tutti, senza esclusioni, vengano richiamati a tenere comportamenti virtuosi. L’azienda ha quindi deciso di puntare sulla carta del sorriso utilizzando un linguaggio familiare e non serioso, caratterizzato dal colore dello slang cagliaritano. “A Marolla”, espressione in sardo campidanese che significa “per forza”, è uno degli slogan che andranno a caratterizzare la campagna.



Già nel 2017, Ctm aveva proposto il concorso “Ctm ti premia”, che valorizzava gli atteggiamenti positivi legati all’acquisto dei titoli di viaggio e premiava, sia tramite instant win, sia con un sorteggio finale, i passeggeri che avevano totalizzato il maggior numero di validazioni. A completamento di quell'azione di sensibilizzazione, giunge questa nuova campagna, che verrà lanciata nei prossimi giorni attraverso i social network. I volti dei protagonisti della campagna sono stati selezionati tra le moltissime candidature pervenute a Ctm, che ha promosso il casting direttamente dai social network: la risposta entusiasta racconta della grande voglia di partecipazione e dei sentimenti positivi nutriti dalla clientela nei confronti dell’azienda.



Il presidente di Ctm Roberto Murru dichiara: «Recentemente, abbiamo raddoppiato il numero di verificatori in servizio, passando da venticinque a cinquanta, e puntiamo soprattutto sulla prevenzione piuttosto che sulla sanzione dell'evasione. Per questo, vogliamo sostenere il pagamento del biglietto: non solo perché evita una multa, ma perché è l’atteggiamento corretto nei confronti di chi lavora e realizza un servizio erogato nel migliore dei modi e a beneficio di tutti. Abbiamo scelto la chiave dell’ironia per coinvolgere e convincere chi può cadere nella tentazione di viaggiare senza biglietto. Un servizio complesso come quello offerto da Ctm, che utilizza tecnologie e mezzi di ultima generazione, ed è costruito dal lavoro di tante persone, deve essere sostenuto da tutti. Non ci possono dunque essere scuse: ogni passeggero dev'essere in regola con il titolo di viaggio».



Nella foto: uno dei testimonial della campagna pubblicitaria