Salaris, endorsement dell´onorevole

ALGHERO - La ferita, non può essere altrimenti, è ancora molto fresca. Come la "doccia" per Forza Italia Alghero, che nonostante piazzi ben due candidati algheresi in posizioni utile all'elezione (Laura Giorico e Paolo Vella), niente hanno a che vedere con l'establishment locale retto da Marco Tedde. Arriva così con qualche giorno di ritardo l'endorsement dell'onorevole nei confronti di Maria Grazia Salaris, candidata di coalizione per il collegio uninominale della Camera nel triangolo Sassari-Alghero-Porto Torres. Dovrà vedersela, tra gli altri, col candidato dei 5 Stelle Mario Perantoni (dato per favorito dai sondaggi) e il Dem Silvio Lai.



Scrive l'ex sindaco forzista, in corsa fino all'ultimo per una candidatura (per se): «Eccellente candidatura quella di Maria Grazia Salaris all’uninominale della Camera. Una delle migliori espressioni del centrodestra della Provincia di Sassari. Passione, competenza, esperienza ma anche freschezza sono i tratti che la contraddistinguono e che le hanno consentito di essere ancora ricordata come ottimo assessore dei servizi sociali. Siamo al tuo fianco Maria Grazia. Noi ci siamo».



Per la Salaris, dopo la candidatura di coalizione all'ambita carica di sindaco del 2014, già assessore, consigliere provinciale e più volte nella massima assise cittadina, con una lunga esperienza e militanza politica, si tratta certamente di un riconoscimento importante che la proietta a livello regionale. Al netto delle dichiarazioni di facciata però, la situazione tra gli Azzurri ribolle: sempre più vicino l'allontanamento del Consigliere Michele Pais dal gruppo, mai come oggi appiattito sulle posizioni dell'ex sindaco Tedde. C'è poi il silenzio sempre più assordante sui due candidati di bandiera - Giorico e Vella - che vale più di mille parole.



