Domani, le sale delle Tenute Sella&Mosca ospiteranno un convegno sui formaggi Dop e sui mercati mondiali e sardo, organizzato dal Consorzio di tutela del Pecorino romano Dop. E´ la prima volta che in Sardegna partecipa il Consorzio di tutela del Queso Manchego Dop, il pecorino più importante della Spagna Formaggi Dop e mercati mondiali: convegno ad Alghero



ALGHERO - Un quadro sul sistema mondiale del settore lattiero caseario, in particolare del comparto ovino, con i riflessi sui mercati per le produzioni legate ai formaggi Dop. A tracciarlo saranno i principali attori del sistema internazionale invitati a partecipare ad Alghero, domani, venerdì 2 febbraio, dalle 9.30, nelle Tenute Sella&Mosca, in località I Piani, al convegno “Quale ruolo dei formaggi Dop nel mercato mondiale? La posizione dei Consorzi di tutela”. L’incontro è organizzato dal Consorzio del Pecorino romano Dop e si inserisce nell'ambito delle attività istituzionali dell’ente.



Durante i lavori, che saranno aperti dal presidente del Consorzio del Pecorino romano Salvatore Palitta (a lui sono affidati i saluti e la relazione introduttiva “Il Pecorino romano nella filiera ovina nazionale”), verranno illustrati i dati relativi al latte di pecora e dei suoi derivati, inseriti in un recente studio tracciato per aprire un confronto in vista di possibili interventi anche con l'obiettivo di adottare una strategia comune sul mercato. A parlarne saranno il Clal, principale società di consulenza del comparto lattiero caseario, con la relazione “L’informazione e la diffusione dei dati nel settore lattiero-caseario: una scelta strategica per la crescita” del suo fondatore Angelo Rossi e di Gianfranco Gaias, del Consorzio del Pecorino romano.



