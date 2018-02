Condividi | A.S. 6:55 I vertici rimangono invariati: presidente Tommaso Giulini, vice presidente Stefano Filucchi e amministratore delegato Carlo Catte. Integrato il collegio sindacale della società con la nomina del nuovo sindaco Piero Sanna Randaccio Cda rinnovato per il Cagliari calcio



CAGLIARI - L'assemblea dei soci del Cagliari calcio, riunita in assemblea ordinaria, ha rinnovato il Consiglio di amministrazione del club. I vertici rimangono invariati: presidente Tommaso Giulini, vice presidente Stefano Filucchi e amministratore delegato Carlo Catte. I consiglieri sono Massimo Delogu, Pasquale Lavanga, Lior Metzinger e Stefano Signorelli.



Nell'occasione è stato integrato il collegio sindacale della società con la nomina del nuovo sindaco Piero Sanna Randaccio. Il Cda ha inoltre provveduto a nominare il nuovo organismo di vigilanza: presidente Andrea Alessandro Muntoni; componenti Diego Loi e Pier Gabriele Carta.



Intanto è ufficiale la cessione a titolo definitivo del difensore olandese Van der Wiel al Toronto, in Canada. Il giocatore conclude la sua breve avventura in Sardegna: da quando è arrivato al Cagliari ha collezionato solo cinque presenze in campionato e una in Coppa Italia. Commenti CAGLIARI - L'assemblea dei soci del Cagliari calcio, riunita in assemblea ordinaria, ha rinnovato il Consiglio di amministrazione del club. I vertici rimangono invariati: presidente Tommaso Giulini, vice presidente Stefano Filucchi e amministratore delegato Carlo Catte. I consiglieri sono Massimo Delogu, Pasquale Lavanga, Lior Metzinger e Stefano Signorelli.Nell'occasione è stato integrato il collegio sindacale della società con la nomina del nuovo sindaco Piero Sanna Randaccio. Il Cda ha inoltre provveduto a nominare il nuovo organismo di vigilanza: presidente Andrea Alessandro Muntoni; componenti Diego Loi e Pier Gabriele Carta.Intanto è ufficiale la cessione a titolo definitivo del difensore olandese Van der Wiel al Toronto, in Canada. Il giocatore conclude la sua breve avventura in Sardegna: da quando è arrivato al Cagliari ha collezionato solo cinque presenze in campionato e una in Coppa Italia.