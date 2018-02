Condividi | Red 8:04 «In Sardegna canto i miei successi in chiave gospel e mi diverto», dichiara il noto cantante, di scena domani sera, per il 20esimo compleanno dei Black soul gospel choir Gospel: Gatto Panceri a Cagliari



CAGLIARI - Attualmente in testa alle classifiche digitali di vendita di Amazon con “Un qualunque posto fuori o dentro di te 2018 Radio Edit”, assaggio radiofonico, come lui stesso l’ha definito, del prossimo disco di inediti, dal titolo “Pelle d’oca e lividi”, in uscita per una nuova casa discografica in primavera, Gatto Panceri sarà di scena domani, sabato 3 febbraio, all’Auditorium del Conservatorio di Cagliari, alle 20.30, come special guest per celebrare il 20esimo compleanno dalla nascita dei “Black soul gospel choir”, una tra le formazioni gospel sarde più note ed apprezzate a livello italiano. «E’ la prima volta, per me che sono diplomato in chitarra classica, armonia e composizione al Conservatorio di Milano, trovarmi invece a suonare in una così prestigiosa istituzione non da allievo, bensì da protagonista», dichiara Gatto Panceri.



Il cantante aggiunge: «I “Black soul gospel choir” hanno rielaborato in chiave gospel i miei brani di successo in maniera sublime, convincendomi con l’intensità canora che li contraddistingue a esibirmi con loro. Sarà uno spettacolo coinvolgente e scoppiettante, in cui anch’io mi cimenterò per la prima volta con i grandi classici del miglior gospel internazionale di sempre», conclude il noto cantautore lombardo, autore di brani di successo per artisti del calibro di Mina, Giorgia e Andrea Bocelli per i quali ha scritto “Vivo per lei”, canzone da record con 43milioni di dischi venduti in tutto il mondo.



