Sarà applicata dal 2019. Lo ha stabilito la giunta comunale in sede di predisposizione del bilancio. Proprio come nella vicina Riviera del Corallo, l´imposta sarà applicata al 100% in alta stagione e al 50% da ottobre a maggio Tassa di soggiorno anche a Sassari



SASSARI - Dal 2019 Sassari applicherà l'imposta di soggiorno. Lo ha stabilito la giunta comunale in sede di predisposizione del bilancio. Niente tassa per l'estate così da accogliere le richieste degli albergatori che avrebbero già registrato le prenotazioni per la stagione turistica. Le tariffe, così come avviene nella vicina Alghero, saranno regolamentate dalla giunta comunale ma si attesteranno tra i 2 euro per gli hotel e 30 centesimi nelle aree di sosta usando camper e roulotte di proprietà. Proprio come nella vicina Riviera del Corallo, l'imposta sarà applicata al 100% in alta stagione (dal 1 maggio al 30 settembre), e al 50% in bassa stagione (1 ottobre - 30 aprile).