Dal 5 febbraio, sarà possibile incassare i mandati di pagamento relativi alle leggi 18/2016 e 162/98. I beneficiari dei contributi potranno recarsi al Banco di Sardegna per il prelievo delle somme Reis e legge 162: da lunedì i contributi ad Alghero



ALGHERO - Da lunedì 5 febbraio, sarà possibile incassare i mandati di pagamento relativi alla legge 18/2016 (Reis, 123mila euro per il periodo gennaio 2018) e per la legge 162/98 (108.798euro per il periodo dicembre 2018). Pertanto, gli utenti beneficiari dei contributi potranno recarsi al Banco di Sardegna per il prelievo delle somme.