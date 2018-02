Condividi | Red 10:06 Sfida importante per la Dinamo Cagliari academy, che questa sera affronterà al PalaPirastu la Benacquista Assicurazioni, in una partita fondamentale per rimanere a distanza dalla zona play-out Basket: la Pasta Cellino ospita Latina



CAGLIARI - Sfida importante per la Pasta Cellino Dinamo Cagliari academy, che questa sera (sabato), alle 20.30, affronterà al PalaPirastu la Benacquista Assicurazioni Latina in una partita fondamentale per rimanere a distanza dalla zona play-out. Latina ha costruito in estate un roster molto interessante e, nonostante alcuni infortuni, si trova al momento in ottava posizione in classifica a quota 18punti, a pari merito proprio con Cagliari.



Rispetto alla gara di andata, disputata il 22 ottobre al PalaBianchini e vinta dai padroni di casa per 101-82, grazie ai 30punti di B.J.Raymond, i bianconeri hanno aggiunto il lungo americano Josh Hairston, che è stato il miglior giocatore dell’ultimo turno in serie A2 facendo registrare 25punti ed 11rimbalzi nella vittoria con Napoli. La Benacquista, allenata da coach Franco Gramenzi, parte in quintetto con un terzetto di esterni italiani di altissimo livello composto dal play lombardo Riccardo Tavernelli (terzo miglior assistman del girone Ovest con 4,8assist di media a match), dalla guardia, ex Agrigento e Treviso, Andrea Saccaggi (in doppia cifra con 10,2punti di media a gara) e dal versatile Marco Laganà (l’anno scorso in serie A a Cantù ed a Brescia, 11,9punti e 3,3assist di media). Sotto le plance, i pontini schierano la coppia statunitense formata dall’ala B.J.Raymond (che è il terzo capocannoniere del campionato con 21,1punti ed 8,4rimbalzi di media, ed è primo per valutazione con una media di 25,1) e dal centro Josh Hairston (che si sta affermando come uno dei migliori lunghi della A2, con 19,9punti e 7,4rimbalzi di media). Latina non dispone di una panchina particolarmente lunga, ma può contare su elementi di ottima qualità. Le rotazioni degli esterni sono garantite infatti dal tiratore Andrea Pastore, che fornisce alla sua formazione un contributo davvero prezioso con 9,3punti e 3,6assist di media. Il classe 1997 Alfonso Di Ianni sostituisce le ali, mentre l’emiliano Giovanni Allodi, che fa registrare 6,7punti e 4,9rimbalzi di media, cambia il centro. Completano il roster i prodotti del vivaio Matteo Cavallo e Matteo Ambrosin.



Settimana in chiaroscuro per la Pasta Cellino. Se il recupero dai rispettivi problemi fisici di De’Shawn Stephens e Ferdinando Matrone è continuato in maniera positiva, si sono fermati invece per una fastidiosa forma influenzale Andrea Rovatti, Edoardo Angius e Michele Ebeling. L’utilizzo dei tre giocatori è quindi in dubbio. «Latina fa del contropiede primario e della transizione la sua peculiarità – dichiara coach Paolini - Contro la difesa schierata i laziali hanno poi un giocatore estremamente intelligente come Raymond che può cambiare qualsiasi schema in attacco. La Benacquista è una squadra esperta, con sette senior di livello e una coppia di americani atipica per il nostro campionato, perchè credo che quella pontina sia l’unica formazione ad avere ala forte e centro stranieri, ma di grandissimo valore. Si tratta di due lunghi complementari perchè se Raymond preferisce giocare da “4” in attacco e da “5” in difesa, Hairston fa esattamente il contrario». Commenti CAGLIARI - Sfida importante per la Pasta Cellino Dinamo Cagliari academy, che questa sera (sabato), alle 20.30, affronterà al PalaPirastu la Benacquista Assicurazioni Latina in una partita fondamentale per rimanere a distanza dalla zona play-out. Latina ha costruito in estate un roster molto interessante e, nonostante alcuni infortuni, si trova al momento in ottava posizione in classifica a quota 18punti, a pari merito proprio con Cagliari.Rispetto alla gara di andata, disputata il 22 ottobre al PalaBianchini e vinta dai padroni di casa per 101-82, grazie ai 30punti di B.J.Raymond, i bianconeri hanno aggiunto il lungo americano Josh Hairston, che è stato il miglior giocatore dell’ultimo turno in serie A2 facendo registrare 25punti ed 11rimbalzi nella vittoria con Napoli. La Benacquista, allenata da coach Franco Gramenzi, parte in quintetto con un terzetto di esterni italiani di altissimo livello composto dal play lombardo Riccardo Tavernelli (terzo miglior assistman del girone Ovest con 4,8assist di media a match), dalla guardia, ex Agrigento e Treviso, Andrea Saccaggi (in doppia cifra con 10,2punti di media a gara) e dal versatile Marco Laganà (l’anno scorso in serie A a Cantù ed a Brescia, 11,9punti e 3,3assist di media). Sotto le plance, i pontini schierano la coppia statunitense formata dall’ala B.J.Raymond (che è il terzo capocannoniere del campionato con 21,1punti ed 8,4rimbalzi di media, ed è primo per valutazione con una media di 25,1) e dal centro Josh Hairston (che si sta affermando come uno dei migliori lunghi della A2, con 19,9punti e 7,4rimbalzi di media). Latina non dispone di una panchina particolarmente lunga, ma può contare su elementi di ottima qualità. Le rotazioni degli esterni sono garantite infatti dal tiratore Andrea Pastore, che fornisce alla sua formazione un contributo davvero prezioso con 9,3punti e 3,6assist di media. Il classe 1997 Alfonso Di Ianni sostituisce le ali, mentre l’emiliano Giovanni Allodi, che fa registrare 6,7punti e 4,9rimbalzi di media, cambia il centro. Completano il roster i prodotti del vivaio Matteo Cavallo e Matteo Ambrosin.Settimana in chiaroscuro per la Pasta Cellino. Se il recupero dai rispettivi problemi fisici di De’Shawn Stephens e Ferdinando Matrone è continuato in maniera positiva, si sono fermati invece per una fastidiosa forma influenzale Andrea Rovatti, Edoardo Angius e Michele Ebeling. L’utilizzo dei tre giocatori è quindi in dubbio. «Latina fa del contropiede primario e della transizione la sua peculiarità – dichiara coach Paolini - Contro la difesa schierata i laziali hanno poi un giocatore estremamente intelligente come Raymond che può cambiare qualsiasi schema in attacco. La Benacquista è una squadra esperta, con sette senior di livello e una coppia di americani atipica per il nostro campionato, perchè credo che quella pontina sia l’unica formazione ad avere ala forte e centro stranieri, ma di grandissimo valore. Si tratta di due lunghi complementari perchè se Raymond preferisce giocare da “4” in attacco e da “5” in difesa, Hairston fa esattamente il contrario».