Porto Torres, Centro giovanile: ancora da decidere l´uso



PORTO TORRES - Ancora in stand-by la sala musica e la sala computer del centro di creatività giovanile allestita presso la Casa delle Associazioni e finanziata con 160mila euro grazie alla presentazione di un progetto dell’amministrazione Mura, che prevedeva una sala di registrazione per i giovani che nel tempo libero volevano dedicarsi alle attività musicali. L’amministrazione comunale deve decidere la destinazione d’uso. «Dal novembre 2016 è stata valutata la spesa per la sistemazione di alcune parti dell'impianto elettrico di circa 1500 euro – ha detto l’assessore alle Politiche sociali, Rosella Nuvoli - non si è provveduto alla disciplina dell'uso della struttura in quanto la sala di incisione e la sala Internet sono insufficienti per essere definite centro di aggregazione».



Pertanto nel frattempo gli spazi sono stati utilizzati come archivio atti del Comune, ora liberati. «Entro fine febbraio sarà definita la destinazione di utilizzo delle due sale, - ha aggiunto l’assessore - con altri spazi adiacenti e poter effettuare il bando».



