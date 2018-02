Condividi | Red 16:23 La data di inizio è lunedì 19 febbraio. Il corso avrà una durata totale di 60ore e si concluderà venerdì 23. Come ogni anno, Guido Beltrami ha programmato attentamente l’organizzazione dell’evento formativo Professione wedding planner con la Beltrami academy



ALGHERO - E’ tutto pronto per un nuovo corso della Guido Beltrami academy. Il contenitore multidisciplinare, che attraverso corsi tenuti dallo stesso ideatore Guido Beltrami, 35enne professionista algherese molto apprezzato e richiesto vista la sua esperienza in eventi di una certa caratura anche internazionale, si avvarrà dell’apporto di altri professionisti ed esperti in vari settori. Lo scopo è quello di fornire strumenti per formare nuove professionalità o semplicemente accrescere la conoscenza di affascinanti discipline, ha già pianificato diverse attività e corsi. Nel 2018, terzo anno di attività dell’academy, si parte proprio a febbraio, con il corso di “Wedding Planner”.



La data di inizio è lunedì 19 febbraio. Il corso avrà una durata totale di 60ore e si concluderà venerdì 23. Come ogni anno, Guido Beltrami ha programmato attentamente l’organizzazione dell’evento formativo. Si parlerà della figura del wedding planner passando per il catering, banqueting, mise en place e servizio. Naturalmente, ampio spazio verrà riservato all’utilizzo ed alla decorazione con luci, candele, lanterne e flambeaux, passando per l’utilizzo della carta, dei fiori, dei nastri, dei pizzi e dei tessuti. Ultimi, ma non meno importanti, gli aspetti legati alla scenografia ed alla creazione di un evento in location.



Per Guido Beltrami, il 2017 è stato un anno ricco di soddisfazioni professionali e di esperienze, come quelle degli allestimenti in Vaticano, della Fiera mondiale del fiore in Olanda e dell'allestimento della Torre Sulis, che compare anche in un video di una canzone italiana, solo per citarne alcuni. Ma il richiamo per l'attività dell'academy, sua creatura, è davvero un punto irrinunciabile della sua attività alla quale, il professionista algherese, tiene moltissimo. Per informazioni sull'academy e sul primo corso del 2018, quello di wedding planner, si può telefonare al numero 333/2151231. Inoltre, è consultabile anche la pagina Facebook "Guido Beltrami academy".