Alghero-Luton load factor all´80%

ALGHERO - Interessanti i dati di riempimento dei voli pubblicati dalla CAA (l'autorità dell'aviazione civile del Regno Unito) pubblicati da e per l'aeroporto di Londra riferiti a dicembre 2017. Si tratta del primo vero banco di prova per la nuova rotta easyJet da Alghero a Londra Luton che proprio a dicembre ha operato per il secondo mese (la rotta è operativa dal 28 novembre).



Nove le rotazioni effettuate a dicembre, di cui sei con Airbus 319 da 156 posti e tre (durante il periodo di Natale e Capodanno) con Airbus 320 da 180 posti, per un totale di 2952 posti offerti complessivamente. Il dato di traffico riportato dall'autorità dell'aviazione civile del Regno Unito ha ufficializzato 2358 passeggeri. Si tratterebbe di un load factor, il cosiddetto coefficiente di riempimento medio degli aeromobili, di poco inferiore all'80%.



Tra Alghero e Londra in particolare, nelle ultime settimane si è intensificata l'attenzione in ottica promozionale. L'occasione è arrivata col festival internazionale diretto da Paolo Fresu, che ha aperto un canale di collaborazione interessante nel segno della cultura e della musica. Un apposito progetto dell'Amministrazione comunale con la Fondazione Alghero dovrebbe prevedere uno scambio di best practices a partire dal jazz. Proprio di JazzAlguer, con Filomena Campus e Franxa Masu, si discuteva oggi sull'emittente radiofonica londinese London One Radio.