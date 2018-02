Condividi | Red 14:08 Proseguono i controlli della Guardia di finanza in materia di contrasto all´abusivismo commerciale ed alla sicurezza dei prodotti. Gli interventi si sono registrati in due esercii commerciali di Assemini e Muravera Abusivismo e sicurezza: sequestrati oltre 5mila prodotti



CAGLIARI – Nel corso delle attività a contrasto dell’abusivismo commerciale e della sicurezza prodotti, le Fiamme gialle del Gruppo di Cagliari e della Tenenza di Muravera hanno eseguito nei giorni scorsi, due interventi operati nei confronti di altrettanti esercizi commerciali, operanti, rispettivamente, ad Assemini nel campo del commercio al dettaglio di abbigliamento ed accessori, ed a Muravera nel campo del commercio di casalinghi. Nel primo intervento, è stata riscontrata la vendita di merce in violazione delle norme contenute nel codice del consumo.



I militari hanno riscontrato che molti costumi ed accessori (in particolare vestiti e maschere) erano privi della corretta etichettatura, poichè sprovvisti in alcuni casi della descrizione in lingua italiana ed in altri casi dell’indicazione delle specifiche tecniche del prodotto o dell’importatore. Complessivamente, sono stati sequestrati 4.910 prodotti per un valore commerciale di circa 6mila euro ed irrogate sanzioni amministrative nei confronti del titolare del negozio per importi fino a 25mila euro.



