Gsd Porto Torres in finale della Brinkmann Cup

PORTO TORRES - Il Gsd Key Estate Porto Torres chiude i Preliminary Rounds di Champions League al quarto posto del Girone A ed accede alla fase finale della EuroLeague 2 (Willy Brinkmann Cup), che si svolgerà a Sheffield, in Gran Bretagna, dal 26 al 29 aprile. La squadra di coach Lamine Sene è stata sconfitta, nell’ultima gara, dal RSV Lahn-Dill con il punteggio di 40-91.



Prime fasi di gara caratterizzate dall’equilibrio. Il Lahn-Dill inizia ad accelerare a metà prima frazione, portandosi sul +9 (13-4). Munn riduce le distanze con due canestri consecutivi, poi i padroni di casa producono un nuovo break e trovano il primo vantaggio in doppia cifra, sul 21-11, a 1’12” dalla prima sirena. La frazione termina poi sul 23-15 per i tedeschi.



Dopo un breve botta e risposta in avvio di secondo periodo, il Lahn-Dill confeziona un break di 8-0 e si porta sul 31-19, quando mancano 5’03” dall’intervallo. La Key Estate risponde con Gharibloo e Munn, poi si va alla pausa lunga sul 37-25. Il terzo quarto è quello in cui la formazione tedesca va via definitivamente. Ritocca di continuo i suoi massimi vantaggi e chiude la frazione avanti 65-36.



Il Gsd arriva agli ultimi 10’ sfinito e coach Sene fa ruotare i suoi effettivi. Il Lahn-Dill aumenta ulteriormente ed in modo consistente il divario e centra il secondo posto nel girone. Al termine della faticosissima “due giorni”, la classifica premia Galatasaray e Lahn-Dill che, rispettivamente prima e seconda classificata (la prima con percorso netto e la seconda con tre vittorie), accedono ai quarti di finale di Champions. Al terzo posto l’Oldham Owls con due vittorie (nel pomeriggio ha battuto il Meaux e accede alla fase finale della Andre Vergauwen Cup), al quarto la Key Estate con una vittoria e ultimo, con zero vittorie, il cs Meaux bf.



Rsv Lahn-Dill (44/67, 0/5, 3/9 T.L.) – Kozai 14 (7/12, 0/1), Bell 24 (11/14, 2/4 t.l.), Breuer, Bohme 21 (10/15, 0/3, 1/1 t.l.), Paye 8 (4/7, 0/1), Haller 4 (2/3), Dreimuller 4 (2/5), Huber, Hafeli 2 (1/1), Kind 2 (1/2, 0/2 t.l.), Schell 8 (4/5, 0/2 t.l.), Kohler 4 (2/3). All. Mc Lachlan



Gsd Key Estate Porto Torres (16/56, 1/5, 5/8 T.L.) – Munn 16 (5/15, 1/2, 3/4 t.l.), Gharibloo 18 (8/20, 2/4 t.l.), Puggioni 2 (1/6), Haidari 2 (1/3, 0/3), Ion (0/1 da 2), Bucinskas (0/2 da 2), Canu (0/2 da 2), Elia (0/1 da 2), Falchi 2 (1/6). All. Sene