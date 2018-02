Condividi | Red 8:08 Questa sera, per la settima edizione del Festival pianistico del Conservatorio, in programma la monografia di Maurice Ravel Musica a Cagliari: monografia di Ravel



CAGLIARI - Riprendono nel Conservatorio di Cagliari gli appuntamenti con il settimo Festival pianistico del Conservatorio, nato da un’idea del pianista e docente Stefano Figliola. Dopo i due primi blocchi, dedicati all’opera di George Gershwin e Robert Schumann, adesso sarà affrontata la monografia di Maurice Ravel.



Il primo appuntamento è oggi (lunedì), alle 18, nell’Aula magna dell’istituzione musicale cagliaritana, dove la musicologa Aurora Cogliandro introdurrà la figura e l’opera del grande musicista francese in “Invito al concerto”. L’incontro sarà introduttivo a quello di mercoledì 7 febbraio quando, alle 18.30, negli spazi dell’Auditorium, il pianista Giulio Biddau si esibirà in una serata in cui affronterà partiture che spazieranno da “Menuet antique” a “A la manière de Borodine”, da “Gaspard de la Nuit” a “Le Tombeau de Couperin”.



Il settimo Festival pianistico del Conservatorio nasce dalla collaborazione del Dipartimento tastiere, con i Dipartimenti di Strumenti ad arco e a corde, di Nuove tecnologie e linguaggi musicali (Scuola di jazz) e con l'associazione culturale musicale “Ennio Porrino” di Elmas. Ingresso libero e gratuito.



