AlgheroBike: cala il sipario sul ciclocross

ALGHERO - Si è conclusa ad Alghero la stagione del ciclocross con l'assegnazione delle maglie del Gran prix Marco Garau e le maglie dei campioni sardi nelle categorie Esordienti Primo anno. Ieri (domenica), in pineta, si è corsa la prima edizione del Trofeo Maria Pia, ultima prova del Gran prix Marco Garau, denominata. In ballo anche la prova di campionato per le categorie Esordienti. Giornata da incorniciare per l’Algherobike, impegnata sia nell’organizzazione ed allestimento del percorso, sia nella competizione. Il percorso studiato nei minimi particolari nella Pineta di Maria Pia, della lunghezza di 2,6chilometri completamente “fettuccia”, si districava in mezzo ai pini con passaggi vari, a volte semplici, a volte impegnativi, visto il fondo misto con sabbia, radici ed aghi di pino, ma tutto ciò rendeva il tutto piu spettacolare. Nel percorso, anche un lungo tratto asfaltato in rettilineo, dove si effettuava la partenza e la fase finale di gara. Circa un centinaio i partenti provenienti da tutta l’Isola.



Al via la prima partenza da 30’ delle categorie giovanili, dove il portacolori algherese Onofrio Ruiu, dopo una brillante partenza, ha chiuso in terza piazza tra gli Esordienti del Secondo anno. A seguire, la seconda fascia di partenza da 40', con i Master. Grande partenza di Luciano Catogno, che ha condotto nelle prime posizioni i primi giri, seguito a pochi secondi dal compagno di squadra Giampiero Nieddu, ma mentre il primo terminava la sua prestazione al terzo posto nella Master 5, il secondo, sfortunato, ha dovuto arrendersi ad un improvviso guasto meccanico, che lo ha costretto al ritiro.



Benissimo le donne algheresi, che hanno conquistato il podio con Simona Lecca seconda e Tiziana Salaris terza. Un po' attardata Bianca Maria Manca, che ha finito la gara in quarta posizione. Con questo risultato Lecca ha anche vinto la maglia di leader del Gran Prix Marco Garau. In conclusione, nell'ultima partenza da un'ora, Cristian Calabria ha centrato la quarta piazza nella categoria Master 3.