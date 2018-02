Condividi | Red 10:34 La verifica di disponibilità di marittimi all’imbarco attivata dall’Ufficio Gente di mare dell’Ufficio circondariale marittimo, serve per accertare la disponibilità all’imbarco su unità da pesca Si cerca un marinaio ad Alghero



ALGHERO – Cercasi marinaio ad Alghero. In programma venerdì 9 febbraio una verifica di disponibilità di marittimi all’imbarco. per accertare la disponibilità all’imbarco su unità da pesca ai sensi dell’art.318 del Codice della navigazione.



Si cerca un marittimo in possesso della qualifica di marinaio. I marittimi interessati, in possesso della qualifica richiesta, sono invitati a presentarsi nell'Ufficio Gente di mare dell'Ufficio circondariale marittimo di Alghero, venerdì, alle 9, muniti del proprio libretto di navigazione o foglio di ricognizione in corso di validità.