C'è tempo fino al 12 febbraio per aderire al programma di Educazione ambientale e alla sostenibilità del Ceas.inara destinato agli istituti scolastici. L' avviso è finalizzato ad avviare una procedura per la selezione di scuole per la partecipazione di insegnanti e studenti ad attività di educazione ambientale e alla sostenibilità Educazioni ambientale: studenti all'Asinara



PORTO TORRES - C’è tempo fino al 12 febbraio per aderire al programma di Educazione ambientale e alla sostenibilità del Ceas.inara destinato agli istituti scolastici. L’ avviso è finalizzato ad avviare una procedura per la selezione di scuole per la partecipazione di insegnanti e studenti ad attività di educazione ambientale e alla sostenibilità, finalizzate alla sensibilizzazione e coinvolgimento responsabile degli studenti e, per loro tramite, delle famiglie di appartenenza rispetto a precise tematiche ambientali.



Dalla conoscenza dell’ambiente naturale e delle peculiarità del Parco Nazionale dell’Asinara e dell’Area marina protetta “Isola dell’Asinara” alla conoscenza dei principi di rispetto dell’ambiente e della sua valorizzazione sostenibile quale elemento imprescindibile per la crescita e il benessere della persona umana. Sono solo alcuni dei temi trattati nei percorsi formativi a cui si aggiungono la promozione della fruizione delle aree naturali protette come luoghi anche di turismo compatibile e responsabile e la promozione di nuove figure professionali e di nuove opportunità di occupazione per i giovani legate alla conservazione della biodiversità e alla gestione integrata e sostenibile delle risorse naturali.



Tali obiettivi saranno raggiunti attraverso l’organizzazione di soggiorni nel territorio del Parco dell’Asinara, che potranno avere la durata di un giorno (attività non residenziali), durante i quali potranno essere svolte le attività indicate nel Catalogo dell’offerta educativa 2018 del Ceas.inara– Centro di Educazione Ambientale e Sostenibilità. Possono presentare istanza di partecipazione alle attività tutte le scuole statali italiane. Destinatari degli interventi sono gli studenti del secondo ciclo delle scuole primarie, e gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado che abbiano interesse allo svolgimento dei laboratori didattici descritti nel Catalogo del Ceas.inara. Ciascuna scuola può presentare un’unica richiesta di contributo per la partecipazione ed è obbligata a sottoscrivere una dichiarazione d’impegno a partecipare alle attività.

