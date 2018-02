Condividi | Red 8:21 «Un risultato utile a contrastare lo spopolamento, ottenuto grazie anche alle battaglie della comunità nulvese», sottolinea il presidente del Consiglio regionale Strada dell´Anglona: la soddisfazione di Ganau



NULVI - «Un ringraziamento particolare al commissario Guido Sechi sul quale sono state ben riposte le scelte della Regione quando è stato nominato, perché si è preso in carica l'onere di portare a compimento questo che era un obiettivo di mandato che era anche limitato e breve». Lo ha sottolineato ieri mattina (lunedì) il presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione della nuova strada dell'Anglona, alla quale erano presenti oltre al commissario straordinario della provincia di Sassari Sechi, Tore Terzitta dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato regionale dei Lavori pubblici, i sindaci di Nulvi ed Osilo Antonello Cubaiu e Giovanni Ligios ed il senatore Silvio Lai.



«Un risultato importante soprattutto per questa comunità – ha detto il presidente – che ha atteso davvero troppo a lungo questo collegamento con Sassari e gli altri centri. La viabilità, come sappiamo, è uno degli strumenti utili a combattere lo spopolamento».



«E in prospettiva il risultato di oggi deve essere visto come un'opportunità di sviluppo economico, turistico e culturale. Io devo però devo ringraziare – ha concluso Ganau – i cittadini di Nulvi, che non hanno mai spesso di lottare e di far sentire la propria voce per rivendicare quello che era un diritto. È grazie anche a voi se questo obiettivo è stato raggiunto».



