Condividi | Red 9:36 I ragazzi algheresi battono 3-0 il Tc Viddalba e si qualificano per le semifinali del Campionato invernale di Terza serie regionale, in programma a Cagliari, contro il Tc San Giorgio Suelli Tennis: Tc Alghero in semifinale



ALGHERO – Il Tc Alghero vince ancora. Nei quarti di finale del Campionato invernale Terza serie maschile, i ragazzi algheresi hanno battuo 3-0 il Tc Viddalba.



In singolare, Francesco Ruiu ha superato Ara 6-0, 4-6, 6-0, mentre Lorenzo Carboni ha battuto in rimonta Stangoni 3-6, 6-3, 6-3. Il doppio algherese composto da Alessandro Pittalis e Davide Scanu ha avuto la meglio sulla coppia Ara-Stangoni per 6-4, 7-5.



Domenica prossima, il Tc Alghero andrà a Cagliari, per disputare la semifinale contro il Tc San Giorgio Suelli. Va sottolineato come le due squadre sono già promosse in Seconda serie regionale per la prossima stagione.



Nella foto: Francesco Ruiu, singolarista del Tc Alghero Commenti ALGHERO – Il Tc Alghero vince ancora. Nei quarti di finale del Campionato invernale Terza serie maschile, i ragazzi algheresi hanno battuo 3-0 il Tc Viddalba.In singolare, Francesco Ruiu ha superato Ara 6-0, 4-6, 6-0, mentre Lorenzo Carboni ha battuto in rimonta Stangoni 3-6, 6-3, 6-3. Il doppio algherese composto da Alessandro Pittalis e Davide Scanu ha avuto la meglio sulla coppia Ara-Stangoni per 6-4, 7-5.Domenica prossima, il Tc Alghero andrà a Cagliari, per disputare la semifinale contro il Tc San Giorgio Suelli. Va sottolineato come le due squadre sono già promosse in Seconda serie regionale per la prossima stagione.Nella foto: Francesco Ruiu, singolarista del Tc Alghero