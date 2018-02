Condividi | A.S. 10:18 Tutto pronto ad Alghero per l´edizione 2018 del Carraixali de l’Alguer, in programma dall´11 al 18 febbraio. Di seguito tutti gli appuntamenti previsti in città e nelle borgate Carraixali de l´Alguer, tutti gli appuntamenti



ALGHERO - Lo Carraixali de l’Alguer 2018 organizzato dalla Fondazione Alghero (Musei Eventi Turismo) e dall’Amministrazione comunale anche quest’anno animerà la città di Alghero, che si appresta a festeggiare il Carnevale con 4 appuntamenti di grande richiamo: si parte domenica 11 febbraio con la XIX edizione del Carnevale delle Borgate, partenza alle ore 14.30 da Guardia Grande. Martedi 13 febbraio è la volta della IX edizione del Carnevalino delle Borgate a cura della Ass. La Matita Giovani Onlus alle ore 16.15 presso il salone sociale di Guardia Grande. Sabato 17 febbraio spazio alla tradizionale sfilata delle scuole dell’infanzia e elementari, accreditata dal successo delle precedenti edizioni e ricca di novità, con la regia di Rm Management.



Durante la sfilata con maschere e carretti allegorici sarà presentato il tema dell'anno: “Arti e Mestieri”. La partenza è prevista per le ore 15.00 lungo la via Vittorio Emanuele (fianco Parco Manno), quando un variopinto e vociante esercito di mascherine, con bambini che vanno dalla scuola dell'infanzia alle scuole elementari, sfilerà con la presenza di numerosi gruppi ospiti che ne impreziosiranno la scena grazie alle loro coreografie danzanti. Piccoli pittori, agricoltori, pescatori, pastori, circensi e musicisti invaderanno la città al suono delle bande musicali, contornati dalle coreografie dei corpi di ballo e dagli eventi satelliti in varie parti del percorso.



Da oltre 10 anni, Alghero è conosciuta come la città del Carnevale dei bambini, una festa alla quale le scuole partecipano attivamente contribuendo alla realizzazione dell’evento e coinvolgendo le famiglie degli alunni nella creazione dei loro costumi per partecipare alla festa. L'edizione 2018 conta una carovana di circa 2000 figuranti, dove i bambini saranno i veri protagonisti: una festa che valorizza l’aggregazione sociale all'interno del più ambizioso progetto "Family", che conferma Alghero città amica della famiglia. Domenica 18 febbraio "WW Re Giorgio e le sue pentolacce" dalle ore 16.30 in piazza Pino Piras, a cura della Nuova Piccola Compagnia che conclude i festeggiamenti del Carnevale. Commenti ALGHERO - Lo Carraixali de l’Alguer 2018 organizzato dalla Fondazione Alghero (Musei Eventi Turismo) e dall’Amministrazione comunale anche quest’anno animerà la città di Alghero, che si appresta a festeggiare il Carnevale con 4 appuntamenti di grande richiamo: si partecon la XIX edizione del Carnevale delle Borgate, partenza alle ore 14.30 da Guardia Grande.è la volta della IX edizione del Carnevalino delle Borgate a cura della Ass. La Matita Giovani Onlus alle ore 16.15 presso il salone sociale di Guardia Grande.spazio alla tradizionale sfilata delle scuole dell’infanzia e elementari, accreditata dal successo delle precedenti edizioni e ricca di novità, con la regia di Rm Management.Durante la sfilata con maschere e carretti allegorici sarà presentato il tema dell'anno: “Arti e Mestieri”. La partenza è prevista per le ore 15.00 lungo la via Vittorio Emanuele (fianco Parco Manno), quando un variopinto e vociante esercito di mascherine, con bambini che vanno dalla scuola dell'infanzia alle scuole elementari, sfilerà con la presenza di numerosi gruppi ospiti che ne impreziosiranno la scena grazie alle loro coreografie danzanti. Piccoli pittori, agricoltori, pescatori, pastori, circensi e musicisti invaderanno la città al suono delle bande musicali, contornati dalle coreografie dei corpi di ballo e dagli eventi satelliti in varie parti del percorso.Da oltre 10 anni, Alghero è conosciuta come la città del Carnevale dei bambini, una festa alla quale le scuole partecipano attivamente contribuendo alla realizzazione dell’evento e coinvolgendo le famiglie degli alunni nella creazione dei loro costumi per partecipare alla festa. L'edizione 2018 conta una carovana di circa 2000 figuranti, dove i bambini saranno i veri protagonisti: una festa che valorizza l’aggregazione sociale all'interno del più ambizioso progetto "Family", che conferma Alghero città amica della famiglia."WW Re Giorgio e le sue pentolacce" dalle ore 16.30 in piazza Pino Piras, a cura della Nuova Piccola Compagnia che conclude i festeggiamenti del Carnevale.