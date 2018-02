Condividi | M.P. 22:25 L´amministrazione comunale il 16 febbraio presenterà alla cittadinanza lo studio che consentirà di eliminare l´asfalto dal tratto di strada che conduce a una delle più belle spiagge del mondo. Previsti lavori per 18 milioni di euro Strada per la Pelosa: progetto da 18 milioni di euro



STINTINO - Un incontro pubblico che servirà a presentare alla cittadinanza il progetto definitivo della spiaggia della Pelosa. Un progetto da 18 milioni di euro che, nelle intenzioni dell'amministrazione comunale guidata da Antonio Diana, si realizzerà per lotti funzionali.



E i primi in programma sono proprio quelli che prevedono lo smantellamento della strada asfaltata nel tratto compreso tra il Gabbiano e la Pelosetta. Lavori importanti che, così è stato previsto, avranno un costo di circa 5,5 milioni di euro. L'incontro è in programma per il 16 febbraio alle ore 11 nella sala consiliare del Comune di Stintino.



