Il Banco di Sardegna Sassari è pronto alla prossima sfida. Oggi, i sassaresi affronteranno la formazione russa dell'Enisey Krasnoyarsk nell'ultimo match della regular season di Basketball champions league Basket: obiettivo Enisey per la Dinamo



SASSARI - Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari è pronto alla prossima sfida. Oggi (mercoledì), i sassaresi affronteranno la formazione russa dell’Enisey Krasnoyarsk nell’ultimo match della regular season di Basketball champions league. Una sfida che non ha valore in termini di classifica, con il quinto posto del gruppo A in cassaforte grazie alla vittoria della scorsa settimana contro Holon, ma che potrebbe permettere ai biancoverdi di eguagliare i risultati della passata stagione con sette vittorie.



“Giochiamo contro una squadra che ha una matrice molto americana e, in un roster già competitivo, ha aggiunto due pedine importanti come Mark Lyons, che è un playmaker realizzatore, e Martins Meiers, lungo europeo molto interessante che è già nel giro della nazionale - analizza coach Federico Pasquini - Noi vogliamo sfruttare al meglio la sfida con Krasnoyarsk, che non ha grande valore dal punto di vista dei due punti, per migliorare l’inserimento di Josh Bostic all’interno del gruppo. Ovviamente, più passano i giorni e migliore è la chimica, c’è sempre più intesa, ma abbiamo bisogno che cresca rapidamente aiutandoci in quelle cose che finora ci sono mancate”.



Contro la formazione russa ci sono due imperativi.

“Nella partita di domani, vogliamo preservare il più possibile i giocatori che nell’ultimo periodo abbiamo spremuto di più, soprattutto in vista della importante sfida di domenica con Bologna. Dobbiamo trovare la chiave di volta per essere lucidi e consistenti nei momenti determinanti, la squadra sta crescendo, ma dobbiamo lavorare su queste piccole pecche che abbiamo ancora, come la giusta concretezza nei finali”.



