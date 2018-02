Condividi | Red 10:51 In programma venerdì sera, nell´aula conferenze della Fondazione Alghero, l´evento Open data day-A scuola di Open coesione, organizzato dal Liceo Scientifico E.Fermi Via al progetto Alguairport



Introdurrà i lavori Costantina Cossu, professoressa del Liceo Scientifico, cui seguiranno i saluti istituzionali del dirigente scolastico del Fermi Antonio Uda e del sindaco di Alghero Mario Bruno. Aprirà i lavori l'alunno Carlo Biscaro, che illustrerà "Gli Open data e le politiche di coesione. Alessandro Mura modererà i successivi interventi di Mario Pingerna, dell'Associazione Sardegna 2050, (ruolo di "Amici di Asoc"); degli alunni Nicolò Fortezza, Michela Sechi, Anita Marrosu e Giulia Ceccarelli (Storytelling "Dall'idea al progetto Alguairport); del direttore generale dell'aeroporto di Alghero Mario Peralda, del direttore del Parco naturale regionale di Porto Conte Mariano Mariani, dell'esperta di politiche europee Alessandra Arru (Asoc palestra di cittadinanza europea: capire le politiche europee e i progetti sul territorio), del presidente di Legambiente Alghero Roberto Barbieri (Valorizzazione turismo ambientale del nord ovest Sardegna), del manager del progetto Asoc 2017 Federico Contu (JannaDeMare), dei manager del progetto Asoc 2016 Riccardo Chessa e Mattia Iannacone (IragazziDelTuttoèPossibile) e di Andrea Passoni, della Consulta giovanile. Hanno collaborato al progetto la professoressa Giuseppina Chiaretti ed il tecnico di laboratorio Pascal Sanna.