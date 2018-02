Condividi | Red 12:09 Nella seduta del Consiglio comunale di ieri, è stato approvato a maggioranza il Documento unico di programmazione. Approvati a maggioranza anche tutti gli altri punti all´Ordine del giorno Sassari: approvato il Dup



SASSARI – Si è riunito ieri (martedì), il Consiglio comunale di Sassari. La seduta della massima assise cittadina si è aperta con l'approvazione a maggioranza del Documento unico di programmazione 2018-2020. Approvati a maggioranza anche tutti gli altri punti all'Ordine del giorno, a partire dal Piano finanziario per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il 2018. Approvata la modifica del'articolo 17 (riduzioni) del regolamento dell’Imposta unica comunale. Le riduzioni sulla Tari sono previste nell'articolo 17 del Regolamento dell'Iuc. Viene integrato l'articolo per prevedere, limitatamente alle zone in cui non sia stato attivato il servizio di raccolta degli scarti organici, la riduzione tariffaria anche alle utenze non domestiche potenzialmente produttive di rifiuti organici che effettuano il compostaggio, adeguatamente documentato e verificato dai competenti Uffici. Inoltre, si prevede una specifica riduzione per le utenze non domestiche esercenti attività agricole e florovivaistiche che pratichino il compostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose secondo le disposizioni di legge. La percentuale della riduzione sarà stabilita annualmente con la deliberazione di approvazione delle tariffe Tari.



Per quanto riguarda le aliquote Imu, si confermano per l'anno 2018 le stesse aliquote del 2017. Si conferma l'agevolazione per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo l'aliquota allo 0,46percento, con riduzione del 50percento della base imponibile, se ricorrono le condizioni dalla Legge N. 208/2015. Nel caso non ricorrano i presupposti, continua ad applicarsi quanto previsto all'articolo 7 del Regolamento comunale in materia di Imi. Inoltre, si conferma l'aliquota dello 0,4percento per le unità immobiliari locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/98 e che sulla base di quanto stabilito dal comma 53 della legge di stabilità 2016 l'imposta è ridotta al 75percento. Anche per l'approvazione delle aliquote Tasi per il 2018, vengono confermate le stesse dello scorso anno. Sono state confermate le riduzioni previste nel regolamento: abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: 10percento; locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente: 30percento; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero: 50percento; fabbricati rurali ad uso abitativo: 70percento.



Conferma anche per le tariffe Tari, con la ripartizione dei costi tariffari fissata nel 48percento per le utenze domestiche e nel 52percento per le utenze non domestiche. Confermata la tariffa per le utenze domestiche, che resta invariata. Correttivi ai coefficienti di alcune categorie di utenze non domestiche, tenuto conto delle caratteristiche e del fatto che il Comune è centro attrattivo di utenza dall'intero territorio, in considerazione delle numerose attività pubbliche e di servizi presenti (uffici, università e scuole, istituti di credito, ospedali, attività di grande distribuzione commerciale, per il tempo libero, ecc.), dell'indotto collegato e della conseguente incidenza in termini di servizi prestati e costi di gestione. Queste le scadenze della Tari 2018: 30 giugno versamento unica soluzione; 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre pagamenti rateali. Approvazione definitiva per il Piano particolareggiato del centro storico “Città murata”. Dopo l'adozione preliminare del 31 gennaio 2017, sono pervenute dodici osservazioni. L'Assessorato regionale Enti locali, Finanze ed Urbanistica-Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Provincia di Sassari ha effettuato una serie di considerazioni ed osservazioni al Piano particolareggiato, accolte in quanto ritenute pertinenti ed appropriate, contribuendo a migliorare il quadro complessivo dello strumento attuativo. Commenti SASSARI – Si è riunito ieri (martedì), il Consiglio comunale di Sassari. La seduta della massima assise cittadina si è aperta con l'approvazione a maggioranza del Documento unico di programmazione 2018-2020. Approvati a maggioranza anche tutti gli altri punti all'Ordine del giorno, a partire dal Piano finanziario per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il 2018. Approvata la modifica del'articolo 17 (riduzioni) del regolamento dell’Imposta unica comunale. Le riduzioni sulla Tari sono previste nell'articolo 17 del Regolamento dell'Iuc. Viene integrato l'articolo per prevedere, limitatamente alle zone in cui non sia stato attivato il servizio di raccolta degli scarti organici, la riduzione tariffaria anche alle utenze non domestiche potenzialmente produttive di rifiuti organici che effettuano il compostaggio, adeguatamente documentato e verificato dai competenti Uffici. Inoltre, si prevede una specifica riduzione per le utenze non domestiche esercenti attività agricole e florovivaistiche che pratichino il compostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose secondo le disposizioni di legge. La percentuale della riduzione sarà stabilita annualmente con la deliberazione di approvazione delle tariffe Tari.Per quanto riguarda le aliquote Imu, si confermano per l'anno 2018 le stesse aliquote del 2017. Si conferma l'agevolazione per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo l'aliquota allo 0,46percento, con riduzione del 50percento della base imponibile, se ricorrono le condizioni dalla Legge N. 208/2015. Nel caso non ricorrano i presupposti, continua ad applicarsi quanto previsto all'articolo 7 del Regolamento comunale in materia di Imi. Inoltre, si conferma l'aliquota dello 0,4percento per le unità immobiliari locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/98 e che sulla base di quanto stabilito dal comma 53 della legge di stabilità 2016 l'imposta è ridotta al 75percento. Anche per l'approvazione delle aliquote Tasi per il 2018, vengono confermate le stesse dello scorso anno. Sono state confermate le riduzioni previste nel regolamento: abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: 10percento; locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente: 30percento; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero: 50percento; fabbricati rurali ad uso abitativo: 70percento.Conferma anche per le tariffe Tari, con la ripartizione dei costi tariffari fissata nel 48percento per le utenze domestiche e nel 52percento per le utenze non domestiche. Confermata la tariffa per le utenze domestiche, che resta invariata. Correttivi ai coefficienti di alcune categorie di utenze non domestiche, tenuto conto delle caratteristiche e del fatto che il Comune è centro attrattivo di utenza dall'intero territorio, in considerazione delle numerose attività pubbliche e di servizi presenti (uffici, università e scuole, istituti di credito, ospedali, attività di grande distribuzione commerciale, per il tempo libero, ecc.), dell'indotto collegato e della conseguente incidenza in termini di servizi prestati e costi di gestione. Queste le scadenze della Tari 2018: 30 giugno versamento unica soluzione; 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre pagamenti rateali. Approvazione definitiva per il Piano particolareggiato del centro storico “Città murata”. Dopo l'adozione preliminare del 31 gennaio 2017, sono pervenute dodici osservazioni. L'Assessorato regionale Enti locali, Finanze ed Urbanistica-Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Provincia di Sassari ha effettuato una serie di considerazioni ed osservazioni al Piano particolareggiato, accolte in quanto ritenute pertinenti ed appropriate, contribuendo a migliorare il quadro complessivo dello strumento attuativo.