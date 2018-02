Condividi | P.P. 11:51 La città ospiterà a luglio le nazionali di quattro paesi: Italia, Francia, Brasile e Svizzera. Giovedì la presentazione ufficiale dell´evento nella Sala Mosaico Ad Alghero l´International Beach Soccer



ALGHERO - La Riviera del Corallo ospiterà a luglio l'International Beach Soccer. Si tratta di un grande evento di sport, che diventa palcoscenico internazionale con un quadrangolare in cui si sfideranno le nazionali di quattro paesi: Italia, Francia, Brasile e Svizzera.



Al via la macchina organizzativa. Domani, giovedì 8 febbraio (alle 11.00) nella sala mosaico del Museo della Città si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento.



A guidare la nazionale italiana sarà il ct Maurizio Iorio, ex centravanti di Roma, Inter, Torino, Fiorentina, organizzatore dell'evento, che insieme al Sindaco di Alghero Mario Bruno illustrerà i dettagli della manifestazione in programma la prossima estate. Commenti ALGHERO - La Riviera del Corallo ospiterà a luglio l'International Beach Soccer. Si tratta di un grande evento di sport, che diventa palcoscenico internazionale con un quadrangolare in cui si sfideranno le nazionali di quattro paesi: Italia, Francia, Brasile e Svizzera.Al via la macchina organizzativa. Domani, giovedì 8 febbraio (alle 11.00) nella sala mosaico del Museo della Città si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento.A guidare la nazionale italiana sarà il ct Maurizio Iorio, ex centravanti di Roma, Inter, Torino, Fiorentina, organizzatore dell'evento, che insieme al Sindaco di Alghero Mario Bruno illustrerà i dettagli della manifestazione in programma la prossima estate.