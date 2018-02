Open Day all´Istituto Alberghiero

14:32 Alghero: prosegue il restyling delle scuole Proseguono in città i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle scuole di ogni ordine e grado. In questi giorni, operai al lavoro nella Scuola Media e Materna di Fertilia, nella Scuola Elementare Sant’Agostino, al Sacro Cuore e nella Scuola Elementare San Giovanni Lido