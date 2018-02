Condividi | Red 7:39 Questa sera, la Dinamo Cagliari academy affronterà alle ore 20.30 sul parquet del PalaCalafiore. la Metextra di coach Marco Calvani, miglior allenatore del girone Ovest del campionato nazionale di serie A2 di pallacanestro maschile per il mese di gennaio Turno infrasettimanale a Reggio Calabria per la Pasta Cellino



CAGLIARI - Turno infrasettimanale a Reggio Calabria per la Pasta Cellino Dinamo Cagliari academy, che questa sera (giovedì), alle 20.30, affronterà sul parquet del PalaCalafiore la Metextra di coach Marco Calvani, nominato miglior allenatore del girone Ovest del campionato nazionale di Serie A2 di pallacanestro femminile per il mese di gennaio. La Viola ha interrotto domenica a Rieti una striscia di cinque successi consecutivi, che le hanno permesso di raggiungere l’ottavo posto in classifica a quota 20punti e di stabilirsi in piena zona play-off.



Rispetto alla gara di andata, disputata il 28 ottobre al PalaPirastu e vinta dalla Pasta Cellino per 83-74 grazie ai 28punti di Keene ed ai 20 di Stephens, i calabresi hanno recuperato dall’infortunio l’esterno americano Chris Roberts e hanno sostituto il play Marco Passera con l’ex Treviglio Tommaso Carnovali. Regista titolare della Metextra è il classe 1997 Lorenzo Caroti, che oltre a segnare 7,3punti e smazzare 3,2assist di media a match, è il secondo più preciso tiratore di liberi del campionato, con un 90.4percento dalla lunetta. Al suo fianco. giocano la guardia statunitense Chris Roberts (che sta disputando un ottima stagione con 15,2punti di media) ed il confermato italo-argentino Agustin Fabi (pure lui in doppia cifra con 12,4punti di media). Sotto le plance, la Viola schiera l’americano A.J.Pacher (che è il miglior marcatore e rimbalzista dei neroarancio, con 17,3punti ed 8,3 rimbalzi di media ed è anche il secondo tiratore del girone con il 59,3percento dal campo) ed il centro livornese, inserito da Boscia Tanjevic tra i più lunghi più promettenti della A2, Lorenzo Benvenuti. Calvani ha a disposizione una panchina lunga e di ottimo livello. Play di riserva è il veneto Riccardo Rossato, che si sta mettendo in grande evidenza con 8punti di media. Le rotazioni degli esterni sono garantite dal bergamasco Tommaso Carnovali (arrivato in riva allo Stretto a gennaio, dopo aver iniziato la stagione a Treviglio) e dai giovani Allen Agbogan (la scorsa primavera campione nazionale Under20 con la Pms Torino) e Celis Taflaj (al suo secondo anno a Reggio, dopo essere cresciuto nel vivaio di Pistoia). L’italo-svizzero Patrick Baldassarre, reduce da una buona prestazione a Rieti chiusa con 11punti, 4rimbalzi e 4assist, sostituisce invece i lunghi.



Non si segnalano problemi fisici per la Pasta Cellino con coach Paolini che avrà dunque a disposizione il roster al completo. «Reggio Calabria è una squadra in grande forma – spiega il tecnico cagliaritano - che ha vinto cinque delle ultime sei partite perdendo solamente domenica in trasferta. Grazie a questi successi la Viola ha attirato tanto pubblico come dimostrato dall'ultima gara in casa. Mi attendo dunque un clima acceso perchè è una sfida che conta molto sia per noi sia per i nostri avversari. Dobbiamo affrontare questo impegno con la massima attenzione mentale contro una formazione di valore che ha un ottimo quintetto e dei cambi che sanno benissimo cosa fare, tra cui Benvenuti che è un giovane in notevole ascesa. Dobbiamo quindi disputare una grande partita come abbiamo fatto a Trapani, Legnano o Siena».