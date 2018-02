Condividi | Red 0:31 Il Game 14 contro i russi dell´Enisey Krasnoyarsk finisce 101-94 per il Banco di Sardegna Sassari, che chiude la regular season di Basket champions league con sette vittorie Cbl: la Dinamo chiude con una vittoria



SASSARI – Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari saluta la Basketball champions league imponendosi nell’ultima sfida della regular season sull’Enisey Krasnoyarsk. Nel Game 14, i biancoverdi si impongono 101-94, al termine di una sfida che ha visto gli uomini di Federico Pasquini quasi sempre in controllo. Da giovedì, la squadra si metterà a lavorare in vista del lunch match con la Virtus Bologna di domenica 11 novembre; presto ci sarà il sorteggio che definirà la sfidante della Fiba Europe cup.



Federico Pasquini manda in campo Spissu, Bostic, Bamforth, Pierre e Jones, coach Okulov risponde con Lyons, Hilliard, Komissarov, Lyutich e Meiers. I sassaresi partono forte e siglano subito un break di 9-0. Meiers sblocca gli ospiti, ma Bostic e Planinic firmano il +10. Gli ospiti si riportano a contatto bombardando dall’arco. Jones esce dopo una brutta caduta, ma c’è il rientro sul parquet dopo un mese di Stipcevic. L’Enisey si riporta ad un possesso di distanza ma Bostic (autore di 15punti nei primi 10’) ricaccia indietro i russi (31-26). Lyon e Lyutich ristabiliscono la parità, è Stipcevic a sbloccare i suoi con il contropiede e l’appoggio al vetro. Ma il match diventa una sfida punto a punto, con sorpassi e controsorpassi. I biancoverdi trovano un miniparziale che gli permette di mettere la testa avanti con Spissu e Planinic. Komissarov accorcia per i biancoblu e si va negli spogliatoi sul punteggio di 50-48.



Al rientro dall'intervallo lungo, i biancoverdi siglano due volte il massimo vantaggio in doppia cifra. In avvio di terza frazione, Krasnoyarsk si riporta in parità con Liutych, ma Pierre, Bamforth e Stipcevic ricacciano indietro gli avversari. È ancora Liutych a condurre i suoi, ma Planinic risponde con autorità siglando un break di 7punti (76-65). Hilliard riavvicina l’Enisey in avvio di ultimo quarto: Komisarov infila il canestro del -6 e coach Pasquini chiama minuto. Ma al rientro sul parquet i padroni di casa, condotti da Planinic, ristabiliscono il +10. Alla formazione russa non riesce l’ultimo tentativo di agganciare il match: la Dinamo chiude la regular season di Coppa con 7 vittorie, eguagliando il risultato dello scorso anno.



Pasquini commenta così la gara: «E’ stata una partita vera, loro ce l’hanno messa tutta per vincerla e poter entrare nella Fiba Europe cup, ci tenevano ad andare avanti e quindi hanno giocato con tutta l’intensità che ci può mettere una squadra che vuole rimanere dentro. Dall’altra parte, noi ci tenevamo a vincere, ci tenevamo a inserire Josh nel gioco, ci interessava rimettere dentro Rok con un minutaggio importante dopo tanto tempo. Ad un certo punto la partita ha preso una piega strana, perché abbiamo dovuto giocare spesso con quintetti molto piccoli, perché non avevamo rotazione dei lunghi, però i ragazzi sono stati bravi, in attacco abbiamo mosso bene la palla raggiungendo sempre gli obiettivi che volevano raggiungere. In difesa non siamo stati di grande intensità nei primi due quarti, ma devo dire nel quarto quarto ci metto meriti loro nel fatto che hanno segnato tanto, perché hanno tirato fuori il talento di giocatori come Hilliard e Dowdell che possono creare dal nulla e hanno messo triple importanti con Braimoh e Liutych. Per noi bene così perché abbiamo sempre controllato, abbiamo sempre avuto in mano la partita e anche quando si sono avvicinati non c’è venuto il terrore ma abbiamo eseguito bene dando la palla dentro prima al 3 e poi al 5. Ora guardiamo alla gara di campionato di domenica, questa cosa di Shawn Jones non ci voleva, non sappiamo ancora quali conseguenze abbia riportato e siamo in attesa delle valutazioni che sono in corso in ospedale. Per quanto riguarda il lavoro dovremo ripartire da altre soluzioni e fare il meglio». «Per noi è stata una grande esperienza poter partecipare per la prima volta alla Basketball champions league – dichiara il coach russo Oleg Okulov - Avremmo voluto farla con maggior successo. In questa gara c’è stato molto equilibrio, si vede dalle percentuali al tiro che sono più o meno uguali a parte quelle dei tiri liberi. Faccio i miei complimenti a Sassari per la vittoria, ma mi complimento anche con i miei ragazzi per l’energia con cui hanno giocato». «E’ bello vincere, ma non ci si accontenta mai e sicuramente ora guarderemo il video, rivedremo quello che abbiamo fatto e dovremo lavorare duro per crescere e migliorare», rilancia Josh Bostic. «E’ stata una partita molto combattuta, entrambe le squadre hanno dato il loro meglio. Mi viene subito da pensare alle percentuali nei tiri liberi, poi abbiamo fatto degli errori e le palle perse hanno fatto la differenza», chiosa l'ala dell’Enisey Suleiman Braimoh.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-ENISEY KRANOSNOYARSK 101-94:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 12, Gallizzi, Bostic 19, Bamforth 10, Planinic 19, Devecchi, Pierre 17, Jones 1, Stipcevic 12, Hatcher 8, Polonara 3, Picarelli, Tavernari. Coach Federico Pasquini.

ENISEY KRANOSNOYARSK: Dowdell 10, Lyons 12, Hilliard 12, Gudumak 10, Komissarov 4, Liutych 24, Braimoh 14, Goldyrev, Kanygin 2, Pichurov, Meiers 4, Zakharov 2. Coach Oleg Okulov.

PARZIALI: 31-26, 50-48, 76-65.



