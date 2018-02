Condividi | Red 12:41 Celebrato nei giorni scorsi il protettore della gola e patrono degli otorinolaringoiatri. Per l´occasione, è stato organizzato un incontro scientifico con la partecipazione di Gaetano Paludetti, mentre in reparto, l´arcivescovo di Sassari Gianfranco Saba ha celebrato una messa con degenti e personale medico ed infermieristico La reliquia di San Biagio in clinica Otorino



SASSARI - Un incontro scientifico ed una messa in reparto dedicata al protettore della gola e patrono degli specialisti otorinolaringoiatri, così nei giorni scorsi l'Aou di Sassari ha celebrato la ricorrenza di San Biagio. Nell'aula azzurra del Centro didattico, una nutrita rappresentanza di direttori di dipartimento, studenti e personale medico ed infermieristico hanno partecipato all'incontro scientifico dal titolo “Gli impianti cocleari: l'esperienza ventennale del Policlinico Gemelli”. A parlare alla platea è stato Gaetano Paludetti, direttore dell'istituto clinica Otorino dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico “Agostino Gemelli” di Roma. Dopo i saluti del rettore dell'Ateneo turritano Massimo Carpinelli e del direttore amministrativo dell'Aou di Sassari Lorenzo Pescini, il docente romano, tra i primi ad eseguire gli impianti cocleari in Italia, ha illustrato l’esperienza del Gemelli e le ultime frontiere della ricerca. Gli impianti cocleari, è stato spiegato, consentono di curare la sordità profonda negli adulti e nei bambini, attraverso l'impianto di una sorta di orecchio bionico. Un intervento quindi in grado di sconfiggere il sordomutismo.



Nel reparto di Otorinolaringoiatria, al secondo piano della stecca bianca di Viale San Pietro, l'arcivescovo di Sassari Gianfranco Saba ha celebrato una messa raccolta e partecipata. Alla funzione eucaristica hanno partecipato degenti e personale medico ed infermieristico. Per l'occasione, e grazie alla collaborazione con il parroco della cattedrale di San Nicola don Dino Pittalis, è stata esposta anche la preziosa reliquia del Santo, incastonata in un reliquario d'argento del 1500, oggetto di secolare devozione per i sassaresi. L'appuntamento, molto sentito dalla comunità ospedaliera, è stato organizzato dalla struttura complessa di Otorinolaringoiatria, diretta da Francesco Bussu.



Nella foto: un momento della messa celebrata nel Reperto di Otorinolaringoiatria