Politiche: Roberto Speranza (LeU) ad Alghero

video 6/2/2018 Tedde presenta la squadra nel luogo «simbolo delle nefandezze» «Siamo qui nel luogo simbolo delle nefandezze del governo Renzi, Gentiloni e Pigliaru. Un aeroporto, quello di Alghero, precipitato in picchiata a causa dell´incapacità di programmare». Non fa giri di parole il consigliere regionale di Forza Italia, Marco Tedde, che presenta la squadra di candidati del territorio alle prossime elezioni politiche di marzo. Le sue dichiarazioni non faranno piacere al management dello scalo e al governo regionale: «persi in un solo anno 350mila passeggeri per non aver incentivato il low cost e per il flop della continuità territoriale». Le immagini