Non solo automobilismo mondiale. In programma da venerdì 29 giugno a domenica 1 luglio, l´evento con gli idoli dei tifosi nella spiaggia del Lido. Le nazionali di Brasile, Italia, Francia e Svizzera si sfideranno nel primo Trofeo Città di Alghero. Le immagini della presentazione dell'evento Alghero International col beach soccer



ALGHERO - Alghero città degli eventi internazionali si arricchisce di un ulteriore appuntamento di richiamo con l’International beach soccer–primo Trofeo Città di Alghero. I grandi nomi del calcio si sfideranno sulla spiaggia del Lido in un quadrangolare di tre giorni, da venerdì 29 giugno a domenica 1 luglio, con le rappresentative nazionali di Brasile, Francia, Italia e Svizzera. Un grande evento di sport con un risalto mediatico internazionale per la città attraverso i canali di Sky Sport, con una copertura televisiva di oltre venti ore e promozione mirata della città.



Il primo Trofeo Città di Alghero annuncia spettacolo, ma non solo beach soccer: sono infatti previste iniziative di contorno agli appuntamenti agonistici con protagonisti gli atleti delle squadre. Oggi (giovedì), la presentazione della manifestazione da parte del sindaco di Alghero Mario Bruno e di Maurizio Iorio, ex centravanti di Roma, Inter, Genoa, Torino, Fiorentina ed attuale responsabile della squadra italiana. La rappresentativa azzurra si arricchisce ogni anno di nuovi campioni, da Pagliuca a Baresi, da Del Vecchio a Marchegiani, da Di Livio a Muzzi, da Quagliarella a Ganz e tanti altri idoli dei tifosi, con accanto specialisti del beach soccer: l’evento è pronto a puntare l’attenzione sulla città.



«Un appuntamento di spettacolo e di sport che va consolidare il ruolo di Alghero capitale degli eventi - ha sottolineato il primo cittadino - e così sarà per tutto il 2018 con manifestazioni straordinarie, capaci di creare destinazione e attrazione». Il presidente dell’Italia beach soccer Iorio prepara l’organizzazione del quadrangolare nella spiaggia del Lido, che diventerà per tre giorni un villaggio animato da una serie di appuntamenti di spettacolo ed animazione. «Sono sicuro – ha detto – che ad Alghero il beach soccer sarà un appuntamento indimenticabile. Già lavoriamo per una prospettiva futura, certi che nella Riviera del corallo la manifestazione avrà un risalto speciale».



Nella foto: Mario Bruno riceve la maglia della rappresentativa azzurra da Maurizio Iorio