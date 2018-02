Condividi | Red 19:28 Si è riunito mercoledì il Tavolo politico-sindacale promosso dagli assessori regionali del Personale Filippo Spanu e della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano per individuare soluzioni condivise per le principali criticità che condizionano l’attività dei lavoratori dell’Agenzia Forestas: confronto Regione-sindacati



CAGLIARI - Si è riunito mercoledì il Tavolo politico-sindacale promosso dagli assessori regionali del Personale Filippo Spanu e della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano per individuare soluzioni condivise per le principali criticità che condizionano l’attività dei lavoratori dell’Agenzia Forestas. Erano presenti i rappresentanti di tutte le organizzazioni: Cgil, Cisl, Uil, Confederdia, Sadirs, Snaf, Ugl e Ful.



«Abbiamo avviato, in stretto collegamento con il Consiglio regionale, una fase nuova di interlocuzione, aperta ai contributi di tutti i sindacati. Vogliamo approfondire i problemi e valutare quali siano, rispetto alle criticità evidenziate, gli strumenti migliori per risolverle. C’è una buona base di partenza: tutti i partecipanti hanno condiviso il metodo del confronto», hanno detto gli assessori. Si è fatto il punto sulle problematiche più delicate legate all’organizzazione ed all’operatività dell’Agenzia in vista di un prossimo approfondimento: livelli, categorie, mansioni, situazione dei lavoratori semestrali e sistema contrattuale.



Anche su questo ultimo punto, gli esponenti della Giunta regionale hanno ribadito la piena disponibilità al dialogo e la necessità di trovare una soluzione che abbia la massima condivisione. È stato delineato un cronoprogramma: i sindacati dovranno far pervenire, entro due settimane, le loro proposte di soluzione dei temi affrontati che verranno poi esaminate dal Tavolo nel corso di una successiva riunione. Spanu e Spano hanno annunciato l'immediato avvio del confronto con il Coran sull'adeguamento della parte economica del contratto nazionale e sul contratto integrativo regionale.