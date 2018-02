Condividi | Red 7:41 Riuniti gli assessori regionali della Pubblica istruzione e del Lavoro Giuseppe Dessena e Virginia Mura, Francesco Feliziani per l´Ufficio scolastico regionale, i rappresentanti dell´Associazione nazionale presidi, dell´Anci, della Cgil Cisl e Uil comparto scuola, ed il prorettore dell’Università di Cagliari Efisio Putzu Dispersione scolastica: al via il primo tavolo



CAGLIARI - È stato convocato mercoledì il primo tavolo dell'Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica: nella sala ex Crel di Via Roma, a Cagliari, si sono riuniti gli assessori regionali della Pubblica istruzione e del Lavoro Giuseppe Dessena e Virginia Mura, Francesco Feliziani per l'Ufficio scolastico regionale, i rappresentanti dell'Associazione nazionale presidi, dell'Anci, della Cgil Cisl e Uil comparto scuola, ed il prorettore dell’Università di Cagliari Efisio Putzu. L'Osservatorio è uno degli strumenti attraverso i quali si vuole ridurre il tasso di dispersione scolastica, migliorare le competenze e potenziare l'offerta formativa per gli studenti. L'attività dell'Osservatorio è stata pensata per tavoli tematici che si riuniranno per migliorare i processi connessi sia all'istruzione che alla formazione e creare in questo modo politiche efficaci, monitorare con precisione le dinamiche dei percorsi di studio e formativi, integrare le politiche dell'istruzione con quelle della formazione tecnica e professionale.



«Oggi abbiamo dato vita a un altro importante pezzo della filiera dell’istruzione e della lotta alla dispersione scolastica – ha detto Dessena – l'Osservatorio è uno strumento interistituzionale che servirà a monitorare il percorso di studio di ogni singolo studente e aiuterà a capirne difficoltà e problematiche. I dati rilevati aiuteranno noi amministratori nel pensare e nel mettere in campo politiche mirate delle quali gli studenti possano beneficiare, perché il loro percorso di studi sia completo e li renda competitivi nel mondo del lavoro. L'Osservatorio sarà inoltre uno strumento aggiuntivo che andrà anche a qualificare ulteriormente il grande lavoro che si sta portando avanti attraverso i programmi di Iscol@ e Tutti a Iscol@». Inoltre, l'assessore ha ricordato come l'Osservatorio si sia occupato anche del tema dei dirigenti «carenti al fronte di 280 autonomie».



Il primo Tavolo creato è stato quello dell'Istruzione e formazione professionale. «Un tavolo assolutamente prioritario – ha commentato Mura – che servirà a creare sinergia tra l’istruzione e la formazione, rispondendo a criteri ministeriali, e a garantire una offerta formativa che sia articolata e soddisfacente anche con le esigenze dei territori. L'istruzione e la formazione professionale sono due canali attraverso i quali lo stato riconosce l’assolvimento dell'obbligo formativo con pari dignità. È inoltre necessaria la massima condivisione dei dati reperiti, tra Miur e Regione, per una programmazione quanto più efficace sul territorio regionale».



Nella foto: un momento dell'incontro