Condividi | Red 9:33 Sabato 24 e domenica 25 febbraio, nella libreria il Manoscritto, in Via Pascoli 45, è in programma il seminario di campane tibetane a cura di Pietro Martinez Ad Alghero, seminario campane tibetane



ALGHERO - Sabato 24 e domenica 25 febbraio, nella libreria il Manoscritto, in Via Pascoli 45, è in programma il seminario di campane tibetane a cura di Pietro Martinez. Il sabato, dalle 16, si terrà la parte teorica.



Invece, la domenica, dalle 9.30 alle 17, si terrà la parte pratica. Per ulteriori informazioni si può telefonare al numero 393/9428474.



Nella foto: Pietro Martinez Commenti ALGHERO - Sabato 24 e domenica 25 febbraio, nella libreria il Manoscritto, in Via Pascoli 45, è in programma il seminario di campane tibetane a cura di Pietro Martinez. Il sabato, dalle 16, si terrà la parte teorica.Invece, la domenica, dalle 9.30 alle 17, si terrà la parte pratica. Per ulteriori informazioni si può telefonare al numero 393/9428474.Nella foto: Pietro Martinez