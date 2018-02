Condividi | Red 10:03 Oggi, a Pozzo Podestà, si terrà un incontro sulle possibilità di sviluppo della circoscrizione unica della Nurra. Saranno presenti i consiglieri e le consigliere della circoscrizione unica, il sindaco di Sassari Nicola Sanna e l´assessore regionale degli Enti locali Cristiano Erriu Circoscrizione Nurra: incontro all´Argentiera



SASSARI - Si terrà oggi (venerdì), alle 17 all'Argentiera, a Pozzo Podestà, un incontro sulle possibilità di sviluppo della circoscrizione unica della Nurra, che chiede il riconoscimento come area rurale disagiata, a rischio di spopolamento e invecchiamento della popolazione. Sarà l'occasione per discutere sugli investimenti territoriali integrati per le aree urbane che agiscono sulle situazioni di disagio abitativo e sociale, e del bando per le zone F4, le aree del territorio comunale che possono accogliere nuovi insediamenti turistico-alberghieri.



Nelle borgate di Villassunta, Baratz, Biancareddu, Canaglia, Argentiera e Porto Palmas, infatti, sarà possibile creare 3mila nuovi posti letto. All'incontro, saranno presenti i consiglieri e le consigliere della circoscrizione unica, il sindaco di Sassari Nicola Sanna e l'assessore regionale degli Enti locali Cristiano Erriu.