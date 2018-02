Condividi | A.S. 19:09 Due i ricorsi presentati ad Alghero dalle ditte concorrenti, la Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale e la Kcs Caregiver Cooperativa Sociale, che però ottengono solo l’inefficacia del contratto stipulato con la vincitrice del bando pubblico Cra, affidamento bocciato dal Tar

«Nessun problema per gli ospiti»



La precisazione arriva da Porta Terra, in seguito a quelle che l'amministrazione comunale reputa «dichiarazioni strumentali e fuorvianti da parte di alcuni gruppi politici». Nello specifico, infatti, i consiglieri di Forza Italia, Pais, Camerada e Pirisi, parlavano di «pasticcio della Giunta Bruno». C’è da sperare - è il commento dei forzisti - che nell’affidamento temporaneo del Centro Residenziale il Comune non sbagli di nuovo, rendendo necessario un altro intervento del Tribunale. ALGHERO - Annullato dalcon sentenza pubblicata nella giornata di giovedì l'atto di affidamento della gestione del Centro Residenziale Anziani del Comune di Alghero alla società. Due i ricorsi presentati dalle ditte concorrenti, la Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale e la Kcs Caregiver Cooperativa Sociale, che però ottengono solo l’inefficacia del contratto stipulato con la vincitrice del bando pubblico.Confermata la piena legittimità dell'affidamento della responsabilità del procedimento al Segretario Generale dell'ente, dott. Luca Canessa, e la conseguente legittimità del bando e del capitolato da lui realizzato. E' invece evidenziata una carenza di motivazioni nella aggiudicazione dei punteggi, di fatto obbligando la commissione di gara a riunirsi per rivalutare gli stessi e darne adeguata motivazione.«In attesa dell'espletamento di tale procedura e per effetto dell'annullamento della determinazione dirigenziale di affidamento della gestione del servizio e dell’inefficacia del contratto stipulato con la ditta vincitrice dell'appalto, il Comune di Alghero procederà ad un affidamento temporaneo alla stessa società Seriana 2000, senza che questo comporti alcun problema di natura gestionale nei confronti degli utenti-ospiti».La precisazione arriva da Porta Terra, in seguito a quelle che l'amministrazione comunale reputa «dichiarazioni strumentali e fuorvianti da parte di alcuni gruppi politici». Nello specifico, infatti, i consiglieri di Forza Italia, Pais, Camerada e Pirisi, parlavano di «pasticcio della Giunta Bruno». C’è da sperare - è il commento dei forzisti - che nell’affidamento temporaneo del Centro Residenziale il Comune non sbagli di nuovo, rendendo necessario un altro intervento del Tribunale.