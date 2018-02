Condividi | Mariangela Pala 19:59 Così il sindaco Sean Wheeler in risposta a quanto denunciato sulle commissioni all’Ambiente saltate per mancanza del numero legale che da regolamento deve essere garantito dalla maggioranza Commissioni deserte, Wheeler: «Colpa della minoranza»



PORTO TORRES - «Vorrei precisare alcuni punti in merito agli articoli di stampa sulle commissioni e sull'affidamento del servizio manutenzioni del verde alla Multiservizi. Non è vero, come riportato da alcuni consiglieri di minoranza, che sulle commissioni e sull'affidamento del servizio manutenzioni del verde alla Multiservizi sono stati interrotti a causa della politica e nello specifico a causa dalle commissioni deserte». Così il sindaco Sean Wheeler in risposta a quanto denunciato sulle commissioni all’Ambiente saltate per mancanza del numero legale che da regolamento deve essere garantito dalla maggioranza.



«Ogni delibera che arriva in consiglio deve essere discussa e votata anche dalla commissione, e considerata l'assenza della minoranza dalle commissioni, - sottolinea il sindaco - come avviene ormai da molti mesi, la maggioranza ha voluto prendere una posizione decisa. In questi mesi infatti si è cercato di ricucire i rapporti e la maggioranza, responsabilmente, ha sempre partecipato alle riunioni di commissione. Ma alla luce della continua assenza della minoranza, a questo punto, è sembrato inutile partecipare alle commissioni. Va specificato che nella fattispecie la convocazione è un obbligo, ma discutere di queste pratiche da soli è inutile, e pertanto è stato deciso di far approdare la discussione direttamente in consiglio comunale».



Per il primo cittadino «il vero motivo della mancata attivazione del servizio, non solo manutenzione del verde, ma anche di uscierato, è però diverso e addebitabile purtroppo alla mancata produzione degli atti nei tempi appropriati. Nonostante gli obiettivi fossero chiari, e nonostante le reiterate richieste della parte politica, gli atti non sono stati prodotti nei tempi da noi auspicati. Purtroppo non possiamo sostituirci alla struttura. Per questi motivi, purtroppo, chiederò di prendere provvedimenti». PORTO TORRES - «Vorrei precisare alcuni punti in merito agli articoli di stampa sulle commissioni e sull'affidamento del servizio manutenzioni del verde alla Multiservizi. Non è vero, come riportato da alcuni consiglieri di minoranza, che sulle commissioni e sull'affidamento del servizio manutenzioni del verde alla Multiservizi sono stati interrotti a causa della politica e nello specifico a causa dalle commissioni deserte». Così il sindaco Sean Wheeler in risposta a quanto denunciato sulle commissioni all’Ambiente saltate per mancanza del numero legale che da regolamento deve essere garantito dalla maggioranza.«Ogni delibera che arriva in consiglio deve essere discussa e votata anche dalla commissione, e considerata l'assenza della minoranza dalle commissioni, - sottolinea il sindaco - come avviene ormai da molti mesi, la maggioranza ha voluto prendere una posizione decisa. In questi mesi infatti si è cercato di ricucire i rapporti e la maggioranza, responsabilmente, ha sempre partecipato alle riunioni di commissione. Ma alla luce della continua assenza della minoranza, a questo punto, è sembrato inutile partecipare alle commissioni. Va specificato che nella fattispecie la convocazione è un obbligo, ma discutere di queste pratiche da soli è inutile, e pertanto è stato deciso di far approdare la discussione direttamente in consiglio comunale».Per il primo cittadino «il vero motivo della mancata attivazione del servizio, non solo manutenzione del verde, ma anche di uscierato, è però diverso e addebitabile purtroppo alla mancata produzione degli atti nei tempi appropriati. Nonostante gli obiettivi fossero chiari, e nonostante le reiterate richieste della parte politica, gli atti non sono stati prodotti nei tempi da noi auspicati. Purtroppo non possiamo sostituirci alla struttura. Per questi motivi, purtroppo, chiederò di prendere provvedimenti».