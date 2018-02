Condividi | Red 22:21 Nella tarda serata di ieri (venerdì), un’operazione condotta dai Carabinieri della locale Stazione ha portato all’arresto di un 48enne già noto alle Forze dell´ordine e di un 59enne incensurato Droga a Santa Teresa: due arresti



SANTA TERESA DI GALLURA - Nella tarda serata di ieri (venerdì), un’operazione condotta dai Carabinieri della Stazione di Santa Teresa di Gallura ha portato all’arresto di un 48enne già noto alle Forze dell'ordine e di un 59enne incensurato, entrambi di Santa Teresa di Gallura. Durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari, insospettiti dall’atteggiamento nervoso del 59enne, dopo averlo fermato e perquisito, lo hanno trovato in possesso di circa 100grammi di marijuana.



I successivi accertamenti hanno consentito ai Carabinieri di individuare il 48enne che, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 2,7chilogrammi di marijuana, 10grammi di hashish e 26grammi di semi di canapa indiana nascosti nella sua abitazione. La sostanza stupefacente sequestrata dai militari, se non ci fosse stato il loro tempestivo intervento, messa in vendita sul mercato, avrebbe fruttato agli arrestati un guadagno di oltre 28mila euro. Gli arresti sono stati convalidati questa mattina dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania. SANTA TERESA DI GALLURA - Nella tarda serata di ieri (venerdì), un’operazione condotta dai Carabinieri della Stazione di Santa Teresa di Gallura ha portato all’arresto di un 48enne già noto alle Forze dell'ordine e di un 59enne incensurato, entrambi di Santa Teresa di Gallura. Durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari, insospettiti dall’atteggiamento nervoso del 59enne, dopo averlo fermato e perquisito, lo hanno trovato in possesso di circa 100grammi di marijuana.I successivi accertamenti hanno consentito ai Carabinieri di individuare il 48enne che, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 2,7chilogrammi di marijuana, 10grammi di hashish e 26grammi di semi di canapa indiana nascosti nella sua abitazione. La sostanza stupefacente sequestrata dai militari, se non ci fosse stato il loro tempestivo intervento, messa in vendita sul mercato, avrebbe fruttato agli arrestati un guadagno di oltre 28mila euro. Gli arresti sono stati convalidati questa mattina dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania.