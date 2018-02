Condividi | Red 22:26 Presentato il progetto esecutivo ad Abbanoa, seguirà l’approvazione da parte di Egas e poi la gara per l’appalto dei lavori da parte del Comune. Il progetto di risanamento delle reti frutto delle “convenzioni a tre”. Macomer tra i primi 130 Comuni interessati dal progetto Reti intelligenti Macomer: 400mila euro per l’efficientamento delle reti



MACOMER - Addio condotte idriche vetuste e soggette a perdite, Macomer è interessata dal progetto di efficientamento delle reti: sette le vie principali oggetto del progetto esecutivo che il Comune ha già presentato ad Abbanoa. Dopo l’autorizzazione da parte dell’Egas, l’Amministrazione comunale potrà procedere con la gara per l’appalto dei lavori. Il progetto di sostituzione delle condotte ammalorate e relativi allacci idrici (importo del finanziamento 400mila euro) rientra nella tipologia delle “convenzioni a tre” in virtù dei soggetti coinvolti (Abbanoa, Comune ed Egas), che affida agli uffici comunali la realizzazione dell’intervento. Non solo sostituzione di interi tratti di rete: l’anzianità ed il degrado delle condotte ha spinto Abbanoa ad attivare a Macomer moderni criteri di gestione delle reti acquedottistiche, il Comune figura tra i primi 130 interessati dal progetto sulle reti intelligenti (progetto Oliena).



“Il progetto concorre a migliorare la qualità dell'acqua potabile, a ridurre la dispersione della risorsa contribuendo ad abbattere i costi. La tecnologia e la gestione intelligente delle reti, rendono merito ad uno sforzo innovativo che ci proietta in una nuova era di modernità assoluta”, dichiara il sindaco di Macomer Antonio Succu. I Comuni gestiscono direttamente gli interventi dei propri territori occupandosi dell'iter di progettazione, gara d'appalto e realizzazione delle opere; Egas mantiene le funzioni di controllo e garantisce la certezza dei tempi di erogazione delle risorse; Abbanoa supervisiona tutte le fasi dell’iter affidato al Comune e, una volta completate le opere previste nell'intervento, le prende in gestione e le mette in esercizio. E’ l’iter definito delle cosiddette “convenzioni a tre”, accordi che coinvolgono i tre soggetti e che puntano ad accelerare la realizzazione delle opere liberandole (almeno in parte) dal peso della burocrazia, con tempi e passaggi amministrativi inferiori rispetto al normale iter.



Sebbene una parte del sistema idrico di Macomer sia già stata interessata da parziali rifacimenti attraverso la sostituzione dei collettori principali, le diramazioni e gli allacci idrici alle utenze, in una buona fetta del Comune le reti idriche principali risultano vetuste e ammalorate, tanto da essere origine e fonte di continue e diffuse perdite. Fin qui la sostituzione dei tratti di rete previsti dalla convenzione. Ma sul fronte dell’efficientamento delle reti Abbanoa ha anche definito la metodologia Gar (Gestione attiva delle reti) che, partita da Oliena, è stata estesa a 130 Comuni entro il 2018 ed ulteriori cento entro il 2019. Progetto e metodologia di lavoro che punta proprio ad invertire il paradigma: non più solo sostituzione di tratti di rete, ma efficientamento delle reti esistenti, da rendere “intelligenti” adottando tecnologia e strumenti evoluti. La rete di distribuzione idrica di Macomer è quindi interessata dall’appalto “Servizi tecnici specialistici per l’efficientamento idraulico, energetico e gestionale (ingegnerizzazione) delle reti idriche di distribuzione in 130 Comuni della regione Sardegna caratterizzati da un elevato tasso di dispersione idrica”.



Il piano di lavoro che sottintende la metodologia segue una precisa programmazione: analisi (esame critico del funzionamento della rete), diagnosi (definizione delle criticità e delle cause di malfunzionamento) e prognosi (l’indicazione delle soluzioni da adottare, finalizzata a raggiungere il target previsto di aumento della efficienza della rete). Più nello specifico, anche a Macomer, nella fase di “analisi” si procede con la verifica della rete e l'individuazione degli snodi principali, con la misura ed il monitoraggio delle portate, delle pressioni nelle condotte e dell'aria. Il monitoraggio sui flussi d'acqua, soprattutto nelle ore notturne quando i consumi delle utenze sono minimi, consente di individuare anche le dispersioni nelle reti, che spesso non emergono direttamente in superficie (a questo scopo vengono utilizzati anche sistemi di rilevazione acustica e gas traccianti). Ma è nella fase di "diagnosi" che si definiscono meglio le criticità e le cause con le ipotesi di soluzione. La "prognosi" consiste nella scelta, tra le decine di combinazioni di soluzioni possibili, di quella più idonea in termini di efficienza, efficacia, economicità e stabilità. 