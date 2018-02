video Condividi | A.S. 8:55 Giornata del Ricordo: immagini da Fertilia



Celebrata sabato in tutta Italia la giornata del Ricordo istituita con la legge 92 dello Stato nel 2004. Una giornata fortemente voluta a livello nazionale per non dimenticare la tragedia delle foibe e l'esodo istriano e fiumano-dalmata nell'immediato dopo guerra quando nel 1947 con il trattato di Parigi le terre italiane dell'Istria e della Dalmazia passarono all'allora Jugoslavia. Una triste pagina di storia italiana per lungo tempo nascosta e che solo da pochi anni a questa parte trova il suo giusto riconoscimento e diffusione affinché questi tristi fatti non accadano più. A Fertilia (Alghero) dove si trova un nucleo di esuli giuliano-dalmati e la "Sardegna li accolse fraternamente", come riportato nella iscrizione sulla stele in piazza San Marco, si sono svolti alcuni momenti di commemorazione