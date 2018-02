video Condividi | A.S. 9:39 I cuori invadono il centro di Alghero



I commercianti di Alghero colorano di rosso il centro storico in attesa del San Valentino. Grandi cuori addobbano le principali strade dello shopping. Così decine di palloncini invadono Piazza Civica, via Gilbert Ferret, via Roma e il Corso Carlo Alberto. Le immagini