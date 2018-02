video Condividi | Red 14:02 «Commozione e grande gratitudine per quanto fatto per la città di Alghero e gli algheresi nel corso di una vita intera». Con queste parole, il sindaco Mario Bruno, ha voluto conferire la Fidelitat a l´Alguer a Don Antoni Nughes. Sabato mattina la cerimonia privata. Le immagini con gli auguri più sinceri da Alguer.it Il grazie di Alghero al canonico intellettuale



ALGHERO - «Commozione e grande gratitudine per quanto fatto per la città di Alghero e gli algheresi nel corso di una vita intera». Con queste parole, il sindaco Mario Bruno, ha voluto conferire la Fidelitat a l´Alguer, la massima onorificenza per l´impegno culturale, identitario e sociale a Don Antoni Nughes. Sabato mattina la cerimonia privata, in serata a teatro c´erano anche Lluís Martinez Sistach, arcivescovo di Barcellona, il vescovo di Alghero Mauro Maria Morfino, il suo amico di sempre, l´ex sindaco Carlo Sechi che ha moderato il dibattito, i famigliari e numerosi amici.



È stata l´occasione per presentare l´ultima fatica di Don Nughes, un libro sul canonico algherese Antonio Michele Urgias: Lo hanno fatto la ricercatrice Alessandra Derriu e il docente dell´Università di Sassari Antonello Mattone. Antonio Nughes è uno dei più rappresentativi intellettuali algheresi, autore, ricercatore, cofondatore della Escola de alguerés “Pasqual Scanu”. Nel 1980, ottiene dall’autorità diocesana l’autorizzazione a celebrare la messa in algherese, che diventa negli anni un rito tra i più sentiti dai fedeli.



Commenti